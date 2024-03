Újabb tragikus buszbaleset történt az autópályán: többen életüket veszítették

Szörnyű tragédia történt a német autópályán, Lipcse közelében, ahol felborult egy 52 utast szállító busz. A borzalmas baleset következtében 35 ember megsérült, négyen pedig életüket vesztették.

A FlixBus Berlinből Nürnbergbe tartott az A9-es autópályán, amikor a busz felborult. Mindkét sofőr túlélte a balesetet, és a rendőrség azonnal elkezdte a nyomozást. A hatóságok szerint más jármű nem okozta a balesetet, és az eset országszerte megdöbbentést keltett.

