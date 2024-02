Sáros eső csap le Magyarországra több napon át: ezeken a helyeken lesz a legrosszabb időjárás

A következő napokban érkezik a legtöbb szaharai por fölénk, több helyen sáros eső is előfordulhat - írja az Időkép.

Az év első nagy szaharai porkitörése éri el a Kárpát-medencét a következő napokban - adta hírül a meteorológiai szolgáltató, akik beszámoltak arról is, hogy jelenleg egy Földközi-tenger fölött örvénylő mediterrán ciklon kavarja fel a port Észak-Afrika felett, ebből pedig mi is kapunk egy adagot. Azt is tudjuk, hogy csütörtökön és pénteken pedig még nagyobb mennyiségben lesz felettünk a szaharai por, amit különösen napkelte és napnyugta idején válhat láthatóvá.

Felhívják a figyelmet arra is, hogy nemcsak a magasban, hanem autókon, és más tereptárgyakon is találhatunk majd afrikai homokot, ugyanis pénteken több helyen eső, zápor moshatja ki a légkörbn lebegő porszemcséket. Sőt, néhol már csütörtökön is kialakulhat sáros eső. A portál megjegyzi, még hétvégén is jelentős lesz az ország felett lévő por mennyisége, de ekkor főleg záporos csapadék jön, így kisebb területen fordulhat elő újabb sáros eső.