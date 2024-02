Hat új útvonalat jelentett be a Wizz Air: már 5990 forintért eljuthatsz ebbe az egzotikus országba

Az olimpia előtt és alatt megnövelik a Budapest és Párizs közötti repülőjáratok számát, hogy a sportolók és a szurkolók is kényelmesen utazhassanak és senki ne maradjon le egyetlen versenyszámról sem – hangzott el a Wizz Air és a Magyar Olimpiai Bizottság közös sajtótájékoztatóján február 28-án délelőtt.

A magyar kötődésű légitársaság nagy erőkkel készül az olimpiára és a labdarúgó EB-re, hiszen nem csak a sportolókat szállítják ezekre az eseményekre, hanem a szurkolókat is. Mint kiderült, további 2 új gép érkezik Budapestre a nyáron. Elhangzott, hogy 2023-ban 60,3 millió utassal 32 százalékos növekedést ért el a társaság, és közel 100 új útvonalat indítottak. Összesen 263 millió kilométert tettek meg a gépeik.

Az eseményen együttműködési megállapodást írt alá a Wizz Air és a Magyar Olimpiai Bizottság, melynek értelmében a társaság szállítja a magyar olimpikonokat a Párizs 2024 olimpiára júliusban, sőt a legszerencsésebb magyar szurkolók együtt utazhatnak majd a sportolókkal

Mindez azt jelenti, hogy június 16. és szeptember 30. között megnövelik Budapest és Párizs közötti járatsűrűséget, és naponta indítanak járatokat a két város között.

A játékok végén pedig az Aranygéppel hozzák haza az érmet szerzett sportolókat, a legjobb, legújabb gépeket állítják hadrendbe erre az eseményre.

A sajtótájékoztatón 6 új útvonalat jelentet be Váradi József, a társaság vezérigazgatója:

Budapest – Brassó: heti 3x – 5 990 forinttól

Budapest – Brüsszel: heti 5x – 16 190 forinttól

Budapest – Bukarest: naponta – 9 900 forinttól

Budapest – Jereván: heti 2x – 16 190 forinttól

Budapest – Stuttgart: heti 5x – 9 900 forinttól

Budapest – Valencia: heti 3x – 12 190 forinttól

Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke szerint rendkívül előnyös, hogy egy hazai légitársasággal utazhatnak az olimpikonok, ami nem csak költséghatékony, de elég rugalmas megoldás is, amire nagy szükségük van ebben a feszített időszakban a sportolóknak. Sok társasággal tárgyaltak mielőtt létrejött a megállapodás, de egy sem adott olyan ajánlatot, mint a Wizz Air. De nem csak a járatsűrűség kulcsfontosságú, hanem a különleges bánásmód is, illetve az, hogy a túlsúly ne okozzon problémát. Európai olimpia révén sok magyar szurkoló lesz Párizsban, az ő kijutásukat is nagyban segíti a társaság.

Mint a MOB elnöke elmonda, ma 92 hivatalos kvótánál tart Magyarország, de ez a szám még növekedhet az előttünk álló hónapokban.

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre