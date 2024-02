Egy teljes megye közlekedése bénulhat le hamarosan: ezt akarják a sofőrök, nem tűrnek tovább

Pécsen még harcban állnak az autóbuszvezetők és a munkaadó, mert két százalékos különbség van a béremelési ajánlat és aközött, amit a szakszervezetek elégségesnek tartanának.

Hiába sikerült megegyezniük a szakszervezeteknek a Volánbusszal, hamarosan mégis folytatódhat a sztrájk Pécsen. Bár a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) a Volánbusszal már január 31-én megállapodott, a pécsi helyi közlekedést szervező Tüke Busz Zrt. vezetőivel mindez nem sikerült.

Dobi István, a SZAKSZ vezetője a HelloVidék megkeresésére elmondta, hogy jelenleg egy 20 százalékos alapbéremelést szeretnének elérni a munkáltató 18 százalékos ajánlatával szemben. A társaságnál jelenleg 247 autóbuszvezető dolgozik. Naponta kb. 160 fő van szolgálatban és a munkanapi sztrájknál 521 járat maradhatna ki, ha egy autóbuszvezető sem venné fel a munkát, ezzel biztosítva van az elégséges szolgáltatás a pécsi közösségi közlekedésben.

Dobi István azt is hozzátette, hogy a január végi munkabeszüntetésben is nagyon sok sofőr vett részt, de ennél is többen sztrájkolnak majd, ha a munkaadó nem hajlandó emelni a béreket.

A január 28-29. napjára meghirdetett sztrájk esetén, január 29-én az autóbuszvezetők 75 százaléka sztrájkolt

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- hívta fel a figyelmet Dobi István.

címlapkép: Krizsán Csaba, MTI/MTVA