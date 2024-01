Ennek fele se tréfa: hószünetet hoz az iskolákban, lezárásokat az autópályán az ítéletidő Romániában

Számos iskolában felfüggesztették az oktatást, és országutakat zártak le a heves havazás és a hideg miatt Románia keleti részén - közölték az illetékes hatóságok. A moldvai Iasi megyében 30, a szomszédos Neamt megyében 6 iskolában szünetel az oktatás kedden a viharos téli időjárás miatt. Neamtban az ingázó diákokat keddre felmentették az órákon való részvétel alól, miután a megyében nem sikerült letakarítani egyes közutakat a vasárnap óta tartó folyamatos havazás miatt.

Több moldvai megyében behavazott országutakat zártak le, illetve számos közúton korlátozásokat vezettek be a nehézgépjárművek számára. Vaslui megyében a hóekék segítségére volt szükség, amikor egy terhes nőhöz siető mentőautó elakadt a hóban - írta a News.ro. Az Agerpres hírügynökség arról számolt be, hogy a viharos időjárás a jászvásári (Iasi) repülőtér forgalmát is akadályozza, több repülőt a szomszédos Suceava megye repterére kellett átirányítani, míg más járatokat töröltek vagy többórás késést halmoztak fel.

A román meteorológiai szolgálat (ANM) keddtől szokatlan hidegre és jelentős havazásra figyelmeztetett Románia-szerte, helyenként mínusz 20 Celsius-fokra is lecsökken a hőmérséklet. Az országos katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU) bejelentette, hogy több mint ötezer tűzoltóval és négyezer járművel készül a rendkívüli helyzetre.