Százezrekért nézhetjük Szoboszlaiékat: itt van feketén-fehéren, ennyi a nyári Eb-túra ára

Nyáron a magyar válogatott Németországban száll harcba a legjobb európai csapatok ellen, több ezer magyar kel majd útra, hogy buzdítsa őket. Ez azonban biztosan nem lesz olcsó mulatság, jegyártól az ottani étel-italig és szállásig. Készítettünk egy körülbelüli becslést, hogy pontosan mennyi az annyi?

2024 egyik legjobban várt eseménye a sportbarátok számára a labdarúgó Európa-bajnokság lesz, amit június közepétől rendeznek majd Németországban. Mivel a magyar válogatott is részt vesz a tornán, várható, hogy több ezer magyar fociszurkoló kel majd útra, hogy élőben láthassa Szoboszlai Dominikot és a többi Rossi-tanítványt, és szurkoljon a továbbjutásért a házigazda németek, a svájciak és a skótok elleni meccseken.

Ezt a szórakozást azonban természetesen nem mérik ingyen, és ilyenkor, az év eleji pénzügyi tervezésnél biztos neked is eszedbe jutott, hogy vajon mennyibe kerülne, ha kimennél szurkolni a válogatottnak. A Pénzcentrum most összeszedte az összes felmerülő költséget, természetesen az eredmények néhány helyen eltérőek lehetnek – de egy körülbelüli képet azért igyekszünk nyújtani arról, mire számíts.

Mennyiért szurkolhatunk a helyszínen?

Azt nem lehet mondani, hogy az idén megrendezendő Eb ne hozná lázba a szurkolókat: az európai szövetség korábbi tájékoztatása szerint eddig több mint 28 millió (!) jegyigénylés érkezett, amennyit természetesen lehetetlen teljesen kielégíteni. Ahogy évek óta mindig, a szurkolók, akik előzetesen jelezték az igényüket, egy sorsoláson vesznek részt, amikor kiderül, hogy jut-e nekik az igényelt jegyekből – január végéig ki fog derülni, kinek jut belépő. Tavasszal pedig a szövetség megnyit majd egy úgynevezett „ticket resale” oldalt, ahová feltehetik majd a jegyüket azok, akik valamiért nem tudnak menni a mérkőzésekre. Akinek pedig a sorsoláskor nem jutott, az itt is próbálkozhat jegyhez jutni.

A jegyárak az UEFA tájékoztatása szerint a következőképp alakulnak a csoportmérkőzésekre:

4. kategória: 30 euró (11 ezer forint)

3. kategória: 60 euró (22 ezer forint)

2. kategória: 150 euró (56 ezer forint)

1. kategória: 200 euró (75 ezer forint)

Vagyis mint láthatjuk, még a legolcsóbb jegyért is súlyos pénzt kell forintban fizetnünk, ráadásul 2-3 jegy esetében (ami átlagos igénylésnek mondható) még jobban felszökik az ár. Ráadásul ha a válogatott továbbjutna a csoportból, akkor a nyolcaddöntőben már 50, 85, 175 és 250 eurós jegyárral kell számolni, a negyeddöntőben pedig 60, 100, 200 és 300 eurós jegyárak lesznek.

Kijutni sem olyan olcsó

A WizzAir még december elején jelentette be, hogy a magyar válogatott kölni és stuttgarti meccseire szurkolói különgépeket indít, fix, 60 ezer forintos jegyáron. Ha valaki azonban nem szeretne repülni, számolnia kell a többi költséggel: lássuk ezeket is lebontva.

A MÁV weboldala szerint Kölnbe 60 eurótól (22 ezer Ft), míg Stuttgartba 43 eurótól (kb. 16 ezer Ft) juthatunk el, ez egy útra, másodosztályon utazva értendő. Ezek az árak persze függenek a vonatoktól, így érdemes résen lenni, és időben elkezdeni az út tervezését, mert sok ezer forintos különbségek is lehetnek az árakban.

Más a helyzet, ha inkább saját autóval vágnánk neki az útnak. A benzin Németországban drágább, mint hazánkban, cikkünk írásakor egy liter 95-ös benzinért 1,7 eurót (644 Ft) kértek átlagosan, a dízel is hasonló árban mozgott - itthon manapság egy liter benzin átlagára 561 forint, a gázolaj 599-be kerül. Így ha Köln vagy Stuttgart az úti cél, akkor Budapestről számítva előbbinél 1145, utóbbinál a 920 kilométeres távra, oda-vissza tehát 2290 illetve 1840 kilométerre kell számolnunk az üzemanyagköltséget.

Ha a benzines autónk 8 litert eszik száz kilométeren, akkor azzal Köln oda-vissza, átlagosan 600 forintos üzemanyagárral számolva kb. 110 ezer forint lenne, Stuttgart "megúszható" 88 ezerből.

Az mindenesetre jó hír, hogy az autópálya Németországban ingyenes a személyautóknak. Viszont odáig el kell jutni: Ausztriában például a 10 napos matrica 11,5 euróba, azaz kb. 4300 forintba kerül. Az itthoni vignyetta pedig 6400 forint.

A szállás nem filléres

Ha már jegy is van, a kijutást is megszerveztük, jöhet a szálláskeresés. Nem árulunk egy nagy titkot azzal, hogy Németország fogva nem tartozik az olcsó úticélok közé: egy gyors kereséssel két főnek egy éjszaka 30-40 ezer forintról indul, az árak pedig közel azonosak Kölnben és Stuttgartban.

Ráadásul ha júniusi dátumot állítunk be a keresésnél, azzal is szembesülhetünk, hogy egyre jobban viszik a szállásokat - másnak is eszébe jutott, hogy mihamarabb elkezdje szervezni az utat.

Németországban egy vacsora két főnek körülbelül 60 euróba kerül (3 fogás, átlagos árfekvésű étteremben), a sör boltban vásárolva 1-2 euró átlagosan. Okos tervezéssel és beosztással persze itt is sokat spórolhatunk, és akkor tényleg csak arra kell figyelni, hogy ha már rávettük magunkat erre a nem olyan olcsó nyári túrára, elég hangosan szurkoljunk a válogatottnak.