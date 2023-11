Brutál havazás csapott le az országra: itt már 20 centi hullott, hol van még a vége

Az északkeleti Bózsván már 20 centimétert mért az Időkép észlelője.

Ma az északi határvidéken, valamint az Északi-középhegység magasabban fekvő részein változó intenzitással folytatódik a havazás, így a hóborítottság estig néhol elérheti, sőt meg is haladhatja a 15-20 cm-t. A kiterjedt csapadékzóna szerdára virradó éjszaka fokozatosan elhagyja térségünket. Az éjszaka folyamán a Zempléni-hegység térségében a megerősödő szél hatására hófúvás alakulhat ki. A Dunántúlon a késő esti óráktól előfordulhat egy-egy hózápor, melyből lokálisan lepel-2 cm hó is hullhat. Szerda hajnaltól az Eger-Békéscsaba vonal szélesebb környezetében egy összeáramlási zóna mentén hózáporra, havazásra kell számítani, melyből lepel-3 cm friss hóréteg is összegyűlhet - áll az OMSZ közleményében.

Északkeleten, északon voltak olyan szerencsések a helyiek, hogy csodálatos téli világra ébredtek. A hó mindent beborított, alaposan rákezdett a havazás és nagyon gyorsan gyarapodott a hóréteg. Hamar elértük a 10-15 centit, sőt az Időkép észlelője Bózsván már 20 cm-t mért.