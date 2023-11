Kerekedik az új Booking-botrány: rengeteg magyar érintett, sok pénzt bukhattak

Több szállásadó is jelezte, hogy tudják a Bookingnak befizetni a jutalékot, miután az nem jelenik meg a rendszerben. A Booking meg küldi ki a felszólításokat.

Több szállásadó is arról panaszkodott a 24.hu-nak, hogy bár ők átutalják a Bookingnak a jutalékot, annak a rendszerében nem jelenik meg a befizetett összeg. Ezért a szállásfoglaló cég – miután nem látják a kifizetéseket a saját rendszerükben – elkezdi kiküldeni a felszólításokat, amikből sokan már 3-at is kaptak. Sőt, volt olyan szállástulajdonos, akinek fel is függesztette a szálláshelyének a reklámozását a cég.

Mindig utalva fizettem. Sosem volt gond. Augusztus óta pedig hónapról hónapra gyűlnek a kifizetetlen számláim. 2 hónapja írogatok nekik, küldöm a bizonylatokat, és semmi válasz. Most függesztettek fel – olvasható egy Facebook-oldalon a panasz.

A lap felkereste a céget is, azonban a cikk megjelenéséig nem kaptak választ, azonban egy szállásadónak sikerült beszélnie egy ügyintézővel. Megtudta, hogy világszerte létező problémával állunk szemben, azt viszont nem lehet tudni, hogy mikorra sikerül javítani a hibát.

Minket nem tiltottak le, elküldtük a felületen a befizetési bizonylatot. Kaptunk egy emailt, hogy nem fizettünk 2 hónapot. Nekünk van kapcsolattartónk, megkerestük, ő azt mondta, hogy küldjük el az utalási bizonylatot

– nyilatkozott egy másik szállásadó, azonban ez sajnos nem jelent mindenkinek megoldást, hiszen csak a nagyobb szálláshelyeknek van kapcsolattartója.

A legnagyobb nehézség pedig az, hogy nem tudnak a tulajdonosok beszélni a véggel, hiszen a Booking sokszor hónapokig nem válaszol a megkeresésekre a nyilatkozatok alapkán.