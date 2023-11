Ez most komoly? Ennyi borravalót illik adni 2023-ban egy étteremben

A legtöbb amerikai legfeljebb 15% borravalót egy éttermi étkezés után - derült ki a Pew Research Center felméréséből. Magyarországon más a helyzet, sokan azzal sincsenek tisztában, mi a különbség a borravaló és a szervizdíj között.

A Pew Research Center átfogó, közel 12 000 résztvevő bevonásával végzett felmérése szerint az amerikaiak többsége, konkrétan 57%-a 15% vagy annál kevesebb borravalót ad egy átlagos éttermi étkezésért. Kisebb arányban, 22%-uk 20%-os borravalót hagy ott. A felmérés azt is jelezte, hogy a borravaló összegét különböző tényezők, például a jövedelem és az életkor is befolyásolják. A fiatalabb felnőttek valamivel bőkezűbbek a borravalóval, mint az idősebbek, akik e tekintetben takarékosabbak - számolt be róla a CNN.

A cikkben megjegyzik, hogy a borravaló összege az idők során növekedett. Emily Post 1922-ben kiadott etikettkönyve szerint "első osztályú szállodában" egy étkezésnél a borravaló ajánlott mértéke 10% volt, minimum 25 cent. Viszont a 20. század második felére az éttermekben a 15%-os borravaló vált szokássá. Az etikettkutatók szerint ez a szabvány egy olyan versenyciklusból alakult ki a vásárlók között, akik vagy a társadalmi elismerésért, vagy a jobb szolgáltatás reményében adtak borravalót. Ahogy a borravaló szintje emelkedett, a többi vendég egyre több borravalót adott, hogy fenntartsa státuszát és elkerülje a nem megfelelő kiszolgálást.

Az idők változásával és a technológia bevezetésével azonban, amely olyan lehetőségeket kínál, mint például az érintőképernyőkön megjelenő javasolt borravaló, amellyel például a fesztiválokon és szórakozóhelyeken találkozhatnak a magyarok, sokak számára még inkább zavarba ejtő lett, hogy mennyi borravalót kell adni. A Pew Research felmérése szerint a válaszadók 72%-a úgy érezte, hogy ma már több helyen elvárás a borravaló, mint öt évvel ezelőtt. Ugyanakkor csak körülbelül egyharmaduk találta rendkívül vagy nagyon könnyűnek annak meghatározását, hogy mikor és mennyi borravalót illik adni a különböző szolgáltatásokért.

A felmérésből az is kiderült, hogy a lakosság nagy része helyteleníti, hogy a vállalkozások, a digitalizációs eszközök segítségével már előre javasolják, mennyi borravalót kellene adnunk.

A borravaló-viselkedés az üzlet típusától függően is változott. A válaszadók több mint 90%-a számolt be arról, hogy mindig vagy gyakran hagy borravalót az ültetett éttermekben, 78%-uk, amikor fodrászhoz jár, 76%-uk, amikor ételkiszállítást vesz igénybe, és 61%-uk, amikor taxit vagy fuvarmegosztó szolgáltatást vesz igénybe. Ugyanakkor az amerikaiaknak csak kis százaléka, körülbelül 25%-a számolt be arról, hogy mindig vagy gyakran ad borravalót, amikor kávét vásárol vagy gyorsétteremben.

Óriási a kuszaság a fejekben: mi a különbség a borravaló és a szervizdíj között?

Bár már 2005-ben bevezették, a mai napig megosztó kérdés, hogy a szervízdíj mellett szabad-e, kell-e, illik-e még borravalót is adni. Nemcsak a vendégek, hanem a vendéglátósok körében sincs konszenzus abban, hogy a szervízdíj az árba épített borravaló, vagy attól független fizetendő tétel. A Pénzcentrum vlogja, a CashTag nemrég ezt a témát járta körbe alaposan.