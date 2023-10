Filléres repjegyeket szórtak ki a légitársaságok: erről kár lenne lemaradni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Aki már most a jövő nyári utazását tervezgeti, annak jó hír, hogy nem csak az irodák, de a légitársaságok is megnyitották a szezont: folyamatosan találkozhatunk promócióinkkal, extrém olcsó repjegyekkel 2024-re. Jelenleg a szokásosnál még kedvezőbb áron lehet repülni például Olaszországba, Ciprusra és Bulgáriába is, de vannak olcsó jegyek az Egyesült Arab Emirátusokba, Egyiptomba, Jordániába és Szaúd-Arábiába is.

Az igazán élelmes utazók már most nézegetik a jövő nyári lehetőségeket: hová lesz érdemes ellátogatni 2024 nyarán. Nem csak az utazási irodák, de a légitársaságok is megnyitották a szezon, elképesztő árakon kínálják a repjegyeket nyárra. Megnéztük a két itthon legnépszerűbb fapadost, mi érhető eé náluk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Wizz Air szemfüles utasai folyamatosan találkozhatnak promócióinkkal és kedvező árainkkal, amelyek dinamikusan változnak a kereslet mentén. Jelenleg a szokásosnál még kedvezőbb áron lehet repülni például Olaszországba, Ciprusra és Bulgáriába is, de vannak olcsó jegyek az Egyesült Arab Emirátusokba, Egyiptomba, Jordániába és Szaúd-Arábiába is. A Ryanair nyári kínálatában is szerepelnek izgalmas úti célok: Göteborg Landvetter, Svédország 12 169 forint

Bari, Olaszország 12 609 forint

Bologna, Olaszország 12 609 forint

Nürnberg, Németország 12 609 forint

Szófia, Bulgária 12 609 forint

Velence Treviso, Olaszország 12 609 forint

Milánó Bergamo, Olaszország 12 995 forint

Brüsszel Charleroi, Belgium 14 349 forint

Catania, Olaszország 15 649 forint

Koppenhága, Dánia 15 649 forint

Pisa, Olaszország 15 649 forint

Párizs Beauvais, Franciaország 15 649 forint

Stockholm Arlanda, Svédország 15 649 forint

Szaloniki, Görögország 15 649 forint

Cagliari, Olaszország 16 035 forint

Nápoly, Olaszország 16 035 forint

Róma Ciampino, Olaszország 16 035 forint Mi lesz a trend 2024-ben? A 2024-es nyáron az ideihez képest is nagyobb kapacitással várják az utasokat a társaságok - tudtuk meg a magyar légitársaságtól. A Wizz Air foglalási adatai azt mutatják, sokan már meghozták a döntést. A jövő nyárra a budapesti foglalási számaink már magasabbak az előző év azonos időszakában az idei nyárra való foglalási számokhoz viszonyítva és a világjárvány előttieknél is. Különösen igaz ez a nyaralójáratokra: sok esetben kétszer annyi jegyet adnak el, mint egy évvel ezelőtt. Mindez jelzi, hogy az utazás iránti igény egyre csak növekszik. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 12 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,02 százalékos THM-el, és havi 98 070 forintos törlesztővel fel lehet venni az Erste Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,09% a THM; az UniCredit Banknál 8,11%; a MagNet Banknál 8,27%, a K&H Banknál 8,28%; míg az OTP Banknál 8,29%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Folyamatosan nyomon követik a piacot, ennek mentén alakítják nyári menetrendjüket. Jövőre már olyan úti célok is szerepelni fognak a nyári kínálatban, amiket idén télen indítottak el. Ilyen többek között az egyiptomi Sarm es-Sejk, de szintén szerepelni fog az idén nyáron először elérhetővé vált Isztambul és Antalya, amelyeket nagyon kedvelnek az Air utasok. A népszerű nyaralódesztinációk között természetesen megtalálhatók olyan országok, mint Görögországban Chania, Iráklion, Korfu, Thesszaloniki, Zákinthosz, Olaszországban Alghero, Bari, Nápoly, Portugáliában Madeira és Spanyolországban Malaga, Tenerife is. Wzeket az úti célokat továbbra is a szokásos nagy érdeklődés övezi - tudtuk meg. Hogy lesznek-e új, érdekes úti célok a kínálatukban, azt válszolták, hogy folyamatosan vizsgálják a piaci keresletet és keresik az új lehetőségeket.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK