Drasztikus megoldáshoz nyúl Terézváros: így tüntetnék el a galambokat a Nyugati térről

Soproni Tamás Terézváros polgármestere csütörtök este egy facebook posztban jelentette be, hogy egy solymászt és a vadászmadarait veti be az önkormányzat a Nyugati téren túlszaporodott galambok ellen- szúrta ki a Telex a Terézváros honlapján.

Az utóbbi időben nagy problémát jelentett a Nyugati téren a túlszaporodott galamb populáció és erre reagálva a terézvárosi vezetőség egy solymászt és a vadászmadarait veti be. A projekt egyelőre kísérleti fázisban van, de a tervek szerint egy éven át, hetente kétszer-háromszor lehet majd egy sast és egy héját látni a téren

Sosó, a szirti sas és Törpi, a rettenet (igen, ez a teljes neve), a Harris-héja mostantól hetente két-három alkalommal fogja riogatni a galambokat a téren, hogy azok a háztetőkön elhelyezett, kukoricával teleszórt ketrecekben keressenek menedéket, ahonnan aztán elszállítják őket. Solymászunk, Fuszonecker Gergő azt ígéri, hogy jövő nyárra nagy valószínűséggel száz alá csökkenthető a tér galambjainak száma, ami most ezernél is többre tehető

- írja a polgármester az oldalán.

A polgármester azt is hozzátette, hogy a tér rendszeres takarítása mellett erre a problémára is megoldást kellett találni, mert a sok galamb rengeteg madár ürüléket termelt, am nem csak esztétikai szempontból jelent problémát, de számos fertőző betegség melegágya is lehet.