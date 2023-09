Komoly változások a BKK-nál: végre jó hírt kapnak a Budapest és az agglomeráció között ingázók

Az agglomerációból Budapestre ingázók utazását is könnyebbé teszi a BKK szeptember végétől: a népszerű BudapestGO-ban is megvásárolhatók a környéki jegyek és bérletek. Az újításnak köszönhetően egyszerűbben és kényelmesebben vásárolhatják meg a főváros környéki települések lakói a környéki jegyeket és bérleteket.

Mintegy 170 ezer Budapest környékén lakó utas jegyvásárlása válik sokkal egyszerűbbé: szeptember 28-tól már a környéki jegyek és bérletek is megvásárolhatók az egyre népszerűbb BudapestGO applikáción keresztül. Az alkalmazás jegyválasztékának bővítésével az ügyfelek online is megvásárolhatják a kívánt jegyeket vagy bérleteket.

A Budapesti Közlekedési Központ a fővárosiak mellett az agglomerációból közlekedők mindennapjait is szeretné megkönnyíteni, ezért az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztést hajtott végre, amely az agglomerációban élők utazását is segíti. A BudapestGO-ban már a MÁV-Start, a MÁV-HÉV és a Volánbusz járatai is valós időben megjelennek; a különböző szolgáltatók járataival közösen tervezhető az utazás a BudapestGO alkalmazás segítségével Budapesten és az agglomerációban.

Szeptember 28-tól a BudapestGO applikációban az alábbi településekre érvényes környéki jegyeket és bérleteket lehet megvásárolni: