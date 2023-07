Kegyetlen veszély fenyegeti nyáron a magyarokat: sokan nem sejtik, de időzített bomba lapulhat a vizükben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hőség idején mindig legyen nálunk egy palack víz – a hidratáltság fontosságáról már az óvodások is hallottak. Ha pedig autóval közlekedünk, az utastérben lévő ivóvíz lényegesebb a telefonnál is. Viszont rossz vége is lehet, ha megissza a nyáron az autóban felejtett vizet - hívta fel a figyelmet az Autószektor.

Az ásványvizeknek van lejárati idejük. A víz ugyan nem romlik meg, de a műanyag idővel belekerül a vízbe. Nyáron, a parkoló autóban a palack újra és újra felmelegszik és lehűl. Ezáltal a műanyag lebomlása felgyorsul, beszivárog a vízbe és lényegében műanyagot iszunk - állapítja meg az oldal. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A nem PET, de egyéb műanyag palackokban, kulacsokban tárolt italok esetében is szempont a toxicitás kérdése. A toxikus anyagok, amiket a tartály gyártásához használnak, szintén gyorsabban oldódnak olyan magas hőmérsékleten, mint az autó beltere egy forró nyári napon. A palackozott víz nem steril, értve ezalatt azt, hogy nem mentes a baktériumoktól vagy más organizmusoktól, bár ezek száma jelentéktelen, legalábbis felnyitásig, illetve ameddig valaki bele nem iszik az italba - teszik hozzá. Azzal nincs gond, hogy szobahőmérsékleten a víz a szájban lévő baktériumokkal szennyeződik. De ha ez mondjuk nyolcvan fokon történik és a palack még órákon át forr a melegben, az már semmiképpen nem egészséges. Ha szénsavas vízről van szó, a helyzet még kritikusabb. Szóval, víz kell, de az utazás végén a maradékkal oltsuk inkább a virágok szomjúságát - állapítja meg a cikk.

Címlapkép: Getty Images

