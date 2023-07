Újabb híres turistaközpont jelentette be a turistaadó bevezetését: elegük van a tömegből

Santiago de Compostela, a híres spanyol Camino de Santiago zarándokút célpontja, idegenforgalmi adót akar bevezetni a túlzsúfoltság megfékezésére.

A Spanyolország északnyugati részén, Galíciában található népszerű úti cél 2022-ben csaknem 440 ezer "zarándokot" fogadott, a látogatók éves átlagos száma meghaladja a 300 ezret. A híres El Camino a város 9. századi katedrálisánál végződikm mely a keresztények számára fontos: a román stílusú bazilika Jézus egyik apostolának, Nagy Szent Jakabnak a temetkezési helye.

A múlt hónapban a város első női polgármestereként beiktatott Goretti Sanmartín, a Galíciai Nacionalista Blokk (BNG) képviselője bejelentette, hogy tervei között szerepel a fenntartható turizmus előmozdítása és Santiago de Compostela élhetőbbé tétele a helyiek számára - írja a Euronews.

Az idegenforgalmi adó ötletét Xosé Sánchez Bugallo, Santiago korábbi polgármestere áprilisban terjesztette a szállodatulajdonosok elé, melyet 2025-től éjszakai díjként vetnék ki a szállodák, és feltehetően 0,50 és 2,50 euró közötti összeg lenne, a szálláshely típusától függően.

A számítások szerint az adó évi 2,5-3 millió eurót hozhatna Santiagónak, amelyet a város történelmi központjának fenntartására fordítanának.

Sanmartín polgármester a város "tudatos turizmusának" terveit ismertető beiktatási beszédében ismét felvetette az ötletet.



Azt akarom, hogy ez a város ne csak turisztikai célpont és vidámpark legyen

- mondta az Europa Press szerint.

Olyan Santiagót akarok, ahonnan nem kell menekülni az túlturizmus miatt. Arra törekszünk, hogy gazdag és virágzó turisztikai ágazatot élvezhessünk, ugyanakkor egy kényelmes és lélegző várost.

Magába a Santiago de Compostela-i székesegyházba ingyenes a belépés, de a látogatók 12 eurós belépődíjat fizethetnek, hogy teljes körű hozzáférést kapjanak a múzeumokhoz, a toronyhoz és a kerengőhöz.

Hol van még fel idegenforgalmi adót Spanyolországban?

Az idegenforgalmi adó nem új fogalom Spanyolországban, Barcelona 2012-ben vezette be a díjat, amely azóta folyamatosan emelkedik. Az adó 2024 áprilisában éjszakánként már 3,25 euró. Valencia is tervezi, hogy a következő évben 0,50 és 2 euró közötti idegenforgalmi adót vezet be, hogy hozzájáruljon a fenntartható turizmushoz.

A spanyolországi Baleár-szigeteken (Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera) található üdülőhelyekre is kivetik az adót, amely főszezonban akár 4 euró is lehet éjszakánként.