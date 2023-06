Akár már idén nyáron át lehet majd sétálni a Lánchídon: mutatjuk, hol tart a felújítás

Másfél hónappal az eredeti szerződésben vállalt időpont előtt megkezdődött a felújított Lánchíd műszaki átadás-átvételi eljárása, tehát gyalog várhatóan már augusztusban át lehet kelni a híd két oldalán végigfutó járdákon - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken. A közlemény szerint csütörtök éjszaka újra fénybe borult a Lánchíd, miután a kivitelező A-Híd Zrt. szakemberei elvégezték a díszvilágítás üzempróbáját.

A BKK azt írta, nemcsak az új rekonstruált, valamint a régi restaurált kandeláberekből álló közvilágítás újult meg, hanem a díszvilágítást is energiatakarékos rendszer váltotta fel. Hozzátették: a füzérvilágítást biztosító 1180 lámpatest helyére korszerű LED-technológiás égősor került a Lánchíd felújításakor. Az új, automata díszvilágítás színképe dinamikusan változtatható: a füzér az év túlnyomó részében egyszínű, melegfehér fényben látható majd, de a rendszer alkalmas arra is, hogy ünnepeken, jeles napokon színesbe öltöztesse a hidat.

A füzérvilágítás mellett több száz fényvetőt is felszereltek a kivitelező szakemberei: a kapuzatok korábbi világítását a pilonerkélyek, a külső oldalak és a boltívek megvilágításával egészítették ki. Lámpatestek működnek majd a mederpilléreken az öntöttvas konzolok között, illetve a parti pilléreken, a hídszerkezet alján is. A felújítás befejezését követően az oszlopokon és a híd mellvédjén elhelyezett lámpatestek lehetővé teszik, hogy a hídfőket őrző oroszlánszobrok sötétben is jól látszódjanak - írták.

Kitértek arra is, hogy másfél hónappal az eredeti szerződésben vállalt időpont, augusztus 3. előtt megkezdődött a felújított híd műszaki átadás-átvétele. Ha a hivatalos eljárások a szokásos idő alatt eredményesen lezárulnak, és ezzel párhuzamosan a még hátralévő kisebb munkák és javítások is befejeződnek,

a gyalogosok már augusztusban átkelhetnek a Lánchíd két oldalán végigfutó járdákon.

Addig a híd továbbra is munkaterület, a BKK buszaival a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között - mindkét irányban - díjmentes az utazás - jelezték.