Nesze neked megélhetési válság: Budapestre jött a brit influenszer, kevesebbet fizetett, mint egy londoni stranbelépőért

A TikTok magasztalnak egy brit influenszert, ami megelégelte, hogy olyan sokat kell fizetnie Londonban a termálfürdő belépőért - gondolt hát egyet és elutazott Budapestre. Az eredmény? Utazással és fürdőbelépővel együtt is kevesebbet fizetett, mint hazájában egy sima strandbelépőért. Az esetről videós bizonyítékunk is van.

Mostanában másról sem hallunk, csak arról, hogy a megélhetési válság miatt egyre nehezebb az alapvető élelmiszerek beszerzése, a külföldi utazást pedig sokan már el is engedték. Az európai országokat tekintve ugyan Magyarországon a legmagasabb az infláció, de azért máshol is komoly gazdasági kihívásokkal szembesülnek az emberek. Egy brit TikToker azonban most bebizonyította, hogy bizony még ilyen körülmények között sem lehetetlen az utazás, csak némi rugalmasság és finesz kell hozzá. Arról ugyan már mi is többet cikkeztünk, hogy milyen legális hekkekkel lehet olcsóbban külföldre utazni, de ez a TikToker most egészen új szintre emelte a trükközést. Célpontnak ráadásul a magyar fővárost, Budapestet választotta.



Callum Ryan, akinek 1,1 millió követője van a @thatonecal nevű TikTok-fiókján, azt a lehetetlennek tűnő kihívást tűzte ki maga elé, hogy elrepüljön Budapestre, és meglátogassa a város híres fürdőit - írta meg a LadBible. Mindezt úgy, hogy kevesebbet fizetett érte, mint amennyibe egy 40 fontos (17 ezer forintos) gyógyfürdőzés kerülne Nagy-Britanniában. A videón látható, hogy a 22 éves fiatalember "az utolsó pillanatban választotta ki a repülőjegyet mindössze 17 fontért" (7200 fortintért), a londoni Luton repülőtérről.

Miután földet ért Magyarországon, elmondása szerint "körbesétált", hogy megtalálja a legjobb fürdőket, és 22,10 fontot (9500 forint) fizetett a belépőért és egy szekrényért. Elmagyarázza, hogy ez nem volt egy sallangmentes élmény: "Hihetetlen élmény volt, forró fürdőkkel, hidegekkel, bent és kint. Callum végül 39 fontból hozta össze a bravúrt, vagyis sikeresen bizonyította, hogy némi szemfülességgel egy külföldi kiruccanást ugyanannyiból is ki lehet hozni, mintha a saját városunkban töltenénk a hétvégét.