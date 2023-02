Ismét bizakodóak a magyar szállodások, vendéglátók: idén már kint lehetnek a gödörből?

Kismértékben, óvatosan javultak a turisztikai és a vendéglátóipari szektor várakozásai az év elején a közeli jövőre - közölte a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ) és a GKI Gazdaságkutató legfrissebb felmérésének eredményei nyomán.

A Turizmus konjunktúra index (tki) januárban négy ponttal nőtt decemberhez képest, azonban a mutató értéke mínusz 18 ponton állt, ami arra utal, hogy az ágazat szereplői továbbra is romlónak érzékelik a helyzetüket.

A VIMOSZ a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvánnyal és a GKI Gazdaságkutató Zrt.-vel közösen dolgozta ki az indexet, amely egy mínusz száz és plusz száz pont közötti skálán tavaly április óta havi gyakorisággal méri a konjunktúra várt alakulását az ágazatban.

A legfrissebb elemzésben kiemelték: a kormányzati támogatócsomag fokozatos életbe lépése, a kedvező év végi forgalmi számok, a mérséklődő világpiaci energiaárak, az enyhébb téli időjárás és az európai recessziós veszély csökkenésének hatására az index értéke pozitív irányba mozdult a szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban, míg az egyéb turisztikai szektorban enyhén csökkent.

A régiók közül Közép-Magyarország vállalkozásainak helyzete a legkedvezőbb (mínusz 7 pont), de Budapest még ennél is kedvezőbben áll (mínusz 6 pont). A fővárosban már enyhén optimisták a szálláshely-szolgáltató vállalkozások, Pest vármegyében pedig a vendéglátóipari egységek. A Közép-dunántúli és a Dél-alföldi régió konjunktúraindexei is magasabbak az átlagnál (mínusz 12, illetve mínusz 17 pont), míg a legrosszabb körülményeket Nyugat-Dunántúl ( mínusz 32 pont) és Észak-Alföld ( mínusz 29 pont) turisztikai vállalkozásai jelezték.

A foglalkoztatott létszám alakulása az elmúlt három hónapban az előző év azonos időszakához viszonyítva mínusz 8 ponton állt, amely azt mutatja, hogy lassú ütemben, de csökkent a kereslet a turisztikai ágazatban igényelt munkaerő iránt. A következő három hónapra vonatkozóan a teljes szektorra 0 pontot mért a kutatás, ez azt jelenti, hogy a cégek nem változtatnak munkaerőállományukon. A vendéglátás területén azonban az előző hónapokkal ellentétben a negyedév során már létszámbővülés várható (plusz 7 pont).

A kutatás szerint a turisztikai cégek 82 százaléka az áraik, 91 százaléka a működési költségeik emelkedéséről számolt be az elmúlt három hónapra vonatkozóan. Az árszint-változás átlagosan 20 százalékot, míg a működési költségek növekedése 46 százalékot tett ki, vagyis a cégek nem tudták az összes költségnövekedést a fogyasztókra hárítani. Ráadásul ez az olló novemberben és decemberben jelentősen nyílt, majd januárban stagnált. Ezek az adatok is rámutatnak arra, hogy a szektornak továbbra is szüksége van a vissza nem térítendő támogatásra.

Januárban a turisztikai cégek 55 százaléka jelezte, hogy a következő három hónapban várhatóan emelni fogja szolgáltatásainak árát (decemberben ez az arány ugyanekkora volt), 45 százalékuk nem változtat az árakon, míg csökkentést senki nem jelzett. A szálláshely-szolgáltatásban az új szezon közeledtével 43 százalék az emelést tervezők aránya, miközben a vendéglátásban 56, az egyéb turisztikai szektorokban 62 százalék tervez emelni. A turisztikai cégek 46 százaléka a közelmúltban emelt árat, és a közeljövőben is emelni fog (ez az arány decemberben 47 százalék volt) - írták.