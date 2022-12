Fontos menetrendi változás élesedik: erről nem maradhatsz le, ha ezzel utaznál az év végén

Egyedi díszítésű karácsonyi kocsik közlekednek a Gyermekvasúton a téli szünetben - közölte a MÁV kommunikációs igazgatósága.

A közlemény szerint a két feldíszített vasúti kocsi - amelyek közül az egyik külső világítást is kapott - óránként indul a végállomásokról a téli szünetben mindennap, a téli hétvégi menetrend szerint, szenteste napján és újévkor azonban rövidebb lesz az üzemidő. A menetrend a Gyermekvasút honlapján érhető el.

A hagyományos vonatokon kívül december 31-én nosztalgiavonat is közlekedik C50-es dízelmozdonnyal - tették hozzá. Közölték azt is, hogy december 28-án és 29-én Csillebérc állomáson 10 és 16 óra között kisvasúti járműbemutatót tartanak, így közelebbről is meg lehet nézni több olyan járművet, amelyek éppen kerek évfordulójukat ünneplik. Az állomáson a gyerekek papírból készíthetnek saját menesztőtárcsát, jelzőzászlót, vasutas sapkát és kismozdonyt, továbbá a kisvasúttal kapcsolatos előadásokkal várják az érdeklődőket és nosztalgiavonatok is közlekednek.

címlapi kép: MÁV