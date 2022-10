Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. október 4.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2022. október 4.

Névnap

Ferenc

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 419.38 Ft

CHF: 429.9 Ft

GBP: 483.21 Ft

USD: 426.64 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 7988 Ft

MOL: 2466 Ft

RICHTER: 7550 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.10.05: A napközben megvastagodó fátyolfelhőzet időnként szűrheti a napsütést. Hajnalban pára, köd, rétegfelhőzet is képződhet. Csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. Hajnalban általában 4, 9 fok várható, több helyen lehet talajmenti fagy, az északi szélvédett völgyekben gyenge légköri fagy is. Délután 16 és 21 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2022.10.06: Általában fátyolfelhős, napos, száraz időre számíthatunk. Hajnalban pára, helyenként köd, rétegfelhőzet is képződhet. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. Hajnalban döntően 5, 11 fok közé hűl le a levegő, a hidegre érzékeny helyeken pár fokkal hidegebb is lehet. Délután általában 18 és 23 fok közé melegszik fel a levegő, de északnyugaton helyenként egy-két fokkal melegebb is lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A szeles időjárás napközben még kedvezően befolyásolja a levegőminőséget, estétől azonban emelkedésnek indul a PM10 koncentrációja. (2022.10.04. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Frontátvonulás nem nehezíti a mindennapjainkat, de a magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért azoknál, akiknek a neuro-hormonális rendszere nem működik „olajozottan”, azok hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Ilyen változás lehet a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. Ezért a közlekedésben résztvevők fokozottabban figyeljenek! (2022.10.03)

