Egy jegy mind fölött: egész napos utazásra jogosít, rengeteget lehet spórolni vele

Az idei „Autómentes nap” alkalmából 2022. szeptember 22-én nulla órától aznap éjfélig korlátlan számban utazhatnak az utasok vasúton 2. kocsiosztályon bármilyen viszonylatban és a TramTrain járatokon is bármilyen, a MÁV-START, a GYSEV, a Volánbusz és MÁV-HÉV járatára aznap érvényes menetjeggyel és bérlettel, ideértve a TramTrain-re érvényes zónás menetjegyeket is. Ezekkel a vasúti jegyekkel, bérletekkel a MÁV-HÉV, a GYSEV és a Volánbusz járatai is korlátlan számban vehetők igénybe - közölte a MÁV.

A felár és a kocsiosztály-különbözeti menetjegy önmagában nem jogosít a kedvezményre. A 100 km alatti menetjegyek is felhasználhatók szeptember 22-én egész nap. Ha a 4 órás menetjegy érvénytartama átnyúlik az előző (09. 21.) vagy a következő (09. 23.) napra, azt a rajta feltüntetett időszakban még fel lehet felhasználni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Utazási feltételek A szeptember 22-re megváltott 2-1. kocsiosztály különbözeti jegy a rajta feltüntetett viszonylatban és érvénytartamban használható fel utazásra az 1. kocsiosztályon. A szeptember 22-re, 1. kocsiosztályra váltott menetjegy, 2. kocsiosztályon egész nap felhasználható utazásra tetszőleges viszonylatban, azonban 1. kocsiosztályon csak a rajta feltüntetett viszonylatban és érvénytartamban érvényes. A gyorsvonati pótjegyköteles vonatok kivételével valamennyi feláras vonat csak a vonatra érvényes felárral vehető igénybe. Valamennyi utas a saját kedvezménye alapján válthat menetjegyet, azonban a szeptember 22-re megváltott menetjeggyel a kedvezményes utazás többszöri igénybe vehetősége miatt a külön érvényesítést igénylő kedvezményre jogosító okmányokat csak egyszer kell érvényesíteni. A névre szóló jegyekkel csak az utazhat, akinek a neve a jegyen fel van tüntetve.

