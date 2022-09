Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. szeptember 4.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2022. szeptember 4.

Névnap

Rozália

Deviza árfolyam

EUR: 401.33 Ft

CHF: 410.96 Ft

GBP: 464.06 Ft

USD: 403.81 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2022. szeptember 3.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 35. héten emelkedő számsorrendben a következők:

15, 31, 60, 67, 76

Joker: 254072

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 13 db

3-as találat: 1471 db

2-es találat: 48480 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 8504 Ft

MOL: 2754 Ft

RICHTER: 8115 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.09.05: Gomolyfelhős idő várható sok napsütéssel, délután nyugat felől fátyolfelhők is érkezhetnek. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, ködfoltok is képződhetnek. Csapadék nem valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a Dunántúlon jellemzően déli, délkeleti, keletebbre az általában északkeleti, keleti irányú légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de a hidegre érzékeny tájakon 10 fok alatti értékeket is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között valószínű.

2022.09.06: Gomolyfelhős, napos idő várható némi fátyolfelhőzettel, és napközben csak kevés helyen alakulhatnak ki záporok, a nyugati határ közelében esetleg zivatarok. Az északkeleti tájak kivételével déli, délkeleti irányú szél lesz a jellemző, melyet néhol élénk lökések kísérhetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 11 és 17 fok között változik, de a hidegre érzékeny helyeken több fokkal hidegebb is lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23 és 29 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés A levegőminőség kedvezően alakul. (2022.09.04. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A légkör magasabb szintjein zajló több fokos melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál meleg fronthatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható, de akár ingerlékenyebbekké is válhatnak. (2022.09.03)

Akciók

