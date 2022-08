Újabb COVID-könnyítést jelentettek be: már akkor se kell védőoltás, ha itt nyaralnál

2022. szeptember 5-től már nem lesz kötelező COVID-19 védőoltással rendelkezniük a Royal Caribbean és a Celebrity Cruises utasainak - legalábbis járataik többségén. A világ legnagyobb tengerjáró hajóit is üzemeltető cégek a lazítás ellenére továbbra is fenntartják a tesztelési követelményeiket, ám számos vendég számára nyitják meg újra az utazás lehetőségét.

A Royal Caribbean és a Celebrity Cruises bejelentették, hogy újraértékelték és frissítették a COVID-19 oltási protokolljukat. 2022. szeptember 5-től mindkét tengerjáró óriás lehetővé teszi az utasai számára, hogy a legtöbb kikötőben védőoltás állapotától függetlenül felszálljanak a hajóikra.

Az utasoknak azonban az oltási kötelezettség feloldása után is negatív COVID-1 tesztet kell bemutatniuk az indulás előtt és meg kell felelniük bizonyos egészségügyi követelményeknek is. Ez alól kivételt képeznek az Egyesült Államokból 5 éjszakás vagy ennél rövidebb útra indulók: nekik már negatív COVID-19 teszteredményt sem kell bemutatniuk a fedélzetre lépéshez.

A világ legnagyobb tengerjáró hajóit is üzemeltető Royal Caribbean és a Celebrity Cruises frissen bejelentett oltási enyhítései Izland kivételével az összes európai kikötőre vonatkoznak. Emellett már nem kell védőoltás a Los Angelesből, az Egyesült Királyságból, Galvestonból, Texasból és New Orleansból induló hajók utasai számára sem. A kötelező védőoltást azonban továbbra is kérik mások mellett a floridai, bahamai és karibi hajóutak utasaitól.

Örömmel vettük a változásokat, hiszen így azok a kedves Tengerjáró törzsutasok is ismét hajózhatnak, akik ilyen-olyan okból nincsenek beoltva, és így nem élhettek kedvenc nyaralási formájukkal. Remélhetőleg a téli Karibi szezonra a floridai indulásoknál is lesz enyhítés, és ne felejtsük el, hogy az európai szezon október végéig tart!

- mondta Nemes Horacek Márta, a Royal Caribbean Group hazai képviseletét ellátó Tengerjáró Kft. ügyvezetője. A közelmúltban egyébként több más tengerjáró vállalat is lazított a kötelező oltást előíró protokollján, így világszerte vendégek milliói számára nyitják meg ismét az utazás lehetőségét.