Magyaroknak is repülhet a 980 ezres bírság: új szabály szedi áldozatait a turistaparadicsomokban

2500 euróra, azaz kb. 980 ezer forintra is megbüntethetik azt, aki a tilos jelzés ellenére is a tengerben fürdik Mallorca közkedvelt strandjain. Az új szabályok nemrég léptek életbe, és a hatóságok eléggé komolyan veszik őket. Mutatjuk, milyen jelzést kell nézni!

A Mallorca északi részén található Santa Margalida önkormányzata új intézkedéseket adott ki a strandolók számára. Eszerint 2500 eurós (kb. 980 ezres) pénzbírsággal sújtják a nyaralókat, ha a fürdőzési tilalom ellenére úszni mennek. Fürdési tilalmat általában akkor adnak ki, ha valamilyen életveszély áll fenn, és a hatróságok komolyan veszik a szabályok betartatását - hívta fel a figyelmet a német autóklub.

A város részét képezi a népszerű Can Picafort strand, amely türkizkék vizéről ismert, és ide tartozik a Playa de Muro keleti része is, ahová a finom fehér homok miatt járnak ki a turisták. A stradolóknak érdemes figyelni a zászlós jelzéseket a strandokon:

ha zöld zászlót látni, akkor minden rendben, szabad a fürdőzés,

ha sárgát, akkor érdemes odafigyelni, mert veszélyes lehet úszni,

ha narancssárgát, akkor jelenleg nincs a közelben vízimentő, ennek tudatában strandoljon mindenki,

amennyiben pedig piros zászlókat helyeznek ki a strandon, akkor tilos a vízbe menni - ebben az esetben jár bírság annak, aki a tilalmat megszegi!

A piros zászló valamilyen akut veszélyt jelez, például erős áramlatokat, kemény hullámokat, vagy valamilyen szennyeződést. De a zivatarokat és a viharokat is piros zászlóval jelzik a strandokon. Az ADAC emlékeztet, hogy az is drága mulatság lehet, ha valaki a tengerparton tölti az éjszakát, és azokat is megbuntetik, akik homokot visznek haza emlékbe. Emellett tilos 40 decibelnél hangosabban zenét hallgatni hangszórókból.