Esti zivatar söpörheti ki a hőséget ezekből a megyékből: itt lehet villámlás, zápor, jégeső

Ma még az Alföldön és a Duna vonalának tágabb térségében továbbra is 27 fok felett, helyenként 28-29 fok körül alakulhat a napi középhőmérséklet. Ugyanakkor az érkezett hidegfront vasárnapra az említett területeken is megszünteti a hőséget. A front mentén egyre nagyobb területen feltámadó északnyugati, északi szelet zivataroktól függetlenül kísérő legerősebb lökések az Észak-Dunántúl egyes részein 70 km/h körül vagy afölött alakulhatnak. Vasárnap is előfordulhatnak viharos (~60-65 km/h) széllökések, elsősorban Borsodban, Szabolcsban - írja a met.hu.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint ma napközben inkább csak kevés helyen jelenhet meg zivatar. A feltételek az Északi-középhegység térségében a legkedvezőbbek (de kisebb eséllyel a front mentén a Dunántúlon és a Duna vonalában is megdörrenhet egy-két helyen az ég). Az estétől, késő estétől délelőttig tartó időszakban már kissé nagyobb számban jelenhetnek meg zivatargócok a Dunántúlon és az északi megyékben. Ezek lecsengését követően követően vasárnap délután legfeljebb a délkeleti, keleti határvidék fölé sodródhat be minimális eséllyel egy-egy konvektív cella. Az erősebb gócokat esetenként intenzív csapadék (~ 10-25 mm), szélerősödés és apró szemű jég kísérheti. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Szombaton általában sok napsütés valószínű, de északnyugat felől egy front szakadozott felhőzete érkezik, míg délkeleten még alapvetően napos marad az idő. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar - legkisebb eséllyel az Alföldön. Az északira forduló szél megélénkül, többfelé megerősödhet. A hajnali 15, 23 fokról délutánra 28 és 38 fok közé emelkedik a hőmérséklet, a nyugati megyékben mérhetik az alacsonyabb értékeket. EZ IS ÉRDEKELHET Kiadták a vörös riasztást: így tarolja le a kánikula az országot, erre kell most fokozottan figyelni A magas hőmérséklet károsan befolyásolja egészségi állapotunkat; kiemelten veszélyes a hőség az idősekre, a gyermekekre és a fizikai munkát végzőkre. Vasárnap az ország nagy részén számítani lehet több-kevesebb napsütésre a fátyol- és gomolyfelhők mellett, de átmenetileg erősen felhős területek is előfordulhatnak. Elszórtan várható zápor, zivatar. Az északi, északkeleti szél többfelé erős lesz. Hajnalban 14, 21, délután 25, 33 fok valószínű, nyugaton lesz a hűvösebb, délkeleten a melegebb. EZ IS ÉRDEKELHET Ezekkel a filléres trükkökkel most lehűtheted a lakást: így klíma nélkül is elviselhető a hőség Mutatunk néhány házi praktikát, trükköt, amivel elviselhető hőmérsékletet lehet teremteni a lakásban, át lehet vészelni klíma nélkül a kánikulát.

