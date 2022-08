Alig ismert szabály szedi áldozatait a horvát tengerparton: magyaroknak is repülhet a 80 ezres bírság

Nem egyedi jelenség, hogy a reggel érkezők már egy talpalatnyi helyet sem találnak a horvát strandokon, mert valaki már este lefoglalta a helyet az ott hagyott törölközőkkel, matracokkal. Egy partszakaszon le akarnak számolni ezzel – számolt be a problémáról az RTL.

Több horvát tengerparti város is megelégelte a törölközős helyfoglalás nemzetközi hagyományát, az észak-adriai Novi Vinodolski partján már kőkemény bírságra is számíthatnak azok, akik a matracokat küldik előre maguk helyett a strandra. Akár egy 1500 kunás, átszámítva közel 80 ezer forintos csekket is kaphat, aki elfoglalja a helyet azok elől, akik fizikai valójukban is ott vannak a strandon.

A Krk sziget népszerű üdülőhelyén, a festői Baskában egyelőre még nem bírságolják a jelen nem lévő strandfoglalókat, de sokan búcsút inthetnek a parton hagyott fürdőlepedőiknek. Itt ugyanis reggel 6 óra körül összegyűjtik és elszállítják a gazdátlan strandeszközöket. Bár ezeket egy megadott helyen átvehetnék a tulajdonosaik, a település polgármestere szerint tavaly mindössze 39-en jelentkeztek az elszállított holmijukért.