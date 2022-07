Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. július 30.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2022. július 30., szombat.

Névnap

Judit, Xénia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 404.22 Ft

CHF: 415.45 Ft

GBP: 481.63 Ft

USD: 395.47 Ft



Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2022. július 29.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 30. héten emelkedő számsorrendben a következők:

14, 26, 29, 46, 50



Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 0 db

4+1-es találat: 9 db

4-es találat: 23 db

3+2-as találat: 11 db

3+1-as találat: 437 db

2+2-es találat: 231 db

3-as találat: 1149 db

1+2-es találat: 1098 db

2+1-es találat: 6395 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 8120 Ft

MOL: 2906 Ft

RICHTER: 8075 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.07.31: A hidegfronti felhő- és csapadékzóna hajnalra elhagyja az északkeleti megyéket is, de mögötte az ország északkeleti harmadában-felében ismét erősen megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és ott többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar. Másutt többórás napsütés lesz, de gomolyfelhők képződnek, amelyek az erőteljes magassági áramlásnak köszönhetően gyorsan vonulnak majd, és időszakosan össze is állhatnak. Sokfelé megerősödik, a középső országrészben és a Dunántúlon helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 19 között alakul, de a szélvédett délnyugati és északkeleti részeken több fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték többnyire 24 és 29 fok között alakul, de a tartósabban felhős, csapadékos északkeleti harmadban csupán 20 fok körül marad.

2022.08.01: A zártabb felhőzet reggel levonul az északkeleti tájakról is, mögötte sok napsütés várható gomolyfelhő-képződéssel. A gomolyok az északkeleti, keleti régióban jobban összeállhatnak. Reggelre megszűnik északkeleten a csapadék, utána napközben legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki. Többfelé megélénkül az északnyugati, északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12, 17 fok között alakul, de a hidegre érzékeny, szélcsendes tájakon 8, 11 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 25 és 31 fok között valószínű, de a felhősebb északkeleti részeken lesz a hűvösebb.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés Az előző napokhoz képest lényegesen javul a levegőminőség, az ózon koncentrációja a már csak kisebb mértékben emelkedhet meg napközben. (2022.07.31. vasárnap éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2022.07.29)

Akciók

