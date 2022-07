Ellátási problémák lehetnek, ha marad a benzinárstop: a kormánynál kongatja a vészharangot a Mol-vezér ×

MTI Link a vágólapra másolva

Ha az ársapka továbbra is változatlan formában fennmarad, akkor nem fog beérkezni az országba import üzemanyag - mondta Hernádi Zsolt. A Mol-vezér szerint ellátási problémák lehetnek, ha nem tudjuk elősegíteni, hogy import üzemanyag érkezzen be Magyarországra, erről tájékoztatta is a kormányt. A kabinet tudomásul vette a közlést.

