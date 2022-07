Komoly fertőzést mutattak ki az Adrián: sorra zárnak a strandok, itt nem jó ötlet fürdeni

Olaszország 22 partszakaszán fürdőzési tilalmat vezettek be, mert az Adriai-tenger ezen része batériumfertőzés (Kólibaktérium/Escherichia coli) miatt alkalmatlanná vált a fürdőzésre akedden vett vízminták eredménye alapján – írja a HVG egy olasz lapra hivatkozva.

Eredetileg 28 partszakaszon tiltották volna be a fürdőzést, de a tegnap elvégzett új minták után hat partszakasznál már megfelelő volt a vízminőség, így ezeken a strandokon - Cervia Pinarellában, Bellaria Igea Marinában (Foce Vena 2, Foce Uso, Pedrera Grande Nord) és Riminiben (Torre Pedrera-Pedrera Grande Sud és Viserbella-La Turchia) - továbbra is lehet fürdeni. A szakértők szerint a rossz adatok és a fertőzésveszély a hőhullámnak tudhatók be, a vizek minőségét pedig folyamatosan monitorozzák.