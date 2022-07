Brutál drágulás a Balatonnál: ennyivel emelkedett a belföldi nyaralás ára egy év alatt

Szinte napról-napra változik a helyzet a turizmusban és a vendéglátóiparban, kiszámíthatatlanság, munkaerőhiány jellemzi a szezont. Bár a tavalyinál gyengébb évre számítanak a szakemberek, de nehéz még megmondani, hogy hogyan alakul az idei szezon.

Dr. Flesch Tamás a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke arról beszélt a Reggeliben, hogy jelenleg még nehéz megjósolni, milyen szezont fog zárni a hazai turizmus. A szakember szerint jelentősen növekedtek az árak a vendéglátó szektorban is, így egy négytagú család egyhetes balatoni nyaralása alsó hangon félmillió forintból jöhet ki.

Azt, hogy hogyan alakulnak a foglalások, napról-napra tudják követni a szakemberek. Dr. Flesch Tamás elmondta, hogy nem csak a turizmusban, hanem mindenhol látni az áremelkedést, és annak eredményét. Jelenleg a szektorban a négyszeresét fizetik a tavalyi áraknak, megnövekedtek a munkaerőköltségek, az energiaárak, az alapanyag, ami mind hatással van a vendéglátóiparra. Jelenleg mintegy 20 százalékkal magasabbak az árak, mint az előző évben.

Az euróárfolyam azonban kedvez a külföldi turistáknak, akiknek még mindig Budapest a fő uticéljuk, de sokan mennek Hajdúszoboszlóra, a Balatonra, Hévízre vagy akár Egerbe is. A Balatonon egy átlagos magyar család nyaralása szállodai szobával akár fél millió forintba is kerülhet jelenleg, a szakértő azonban elmondta, hogy a minőség is javult ezeken az üdülőhelyeken.

Az ősztől félünk, az energiaárak nagy nyomást fognak gyakorolni a szállásokra

- emelte ki a a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke, aki elmondta, hogy jelenleg a magyarok tekintetében mintegy 40 százalék foglalt szállodában szobát, de népszerűek a magánszállások, apartmanok is, míg a külföldi turisták által kedvelt szállásokon, Budapesten 80 százalékos a foglaltság, ami megközelíti a koronavírus előtti időket.

A szektort a munkaerőhiány is nagyban érinti. Mint azt Dr. Flesch Tamás elmondta, szinte reménytelen a helyzet, amihez a balatoni szezon is hozzájárul.

Elfogytak az emberek a szakmából, sokan elbizonytalanodtak az elmúlt két és fél évben, hogy megéri-e nekik ebben a szakmában maradni. Próbáljuk más országokból is idecsalni a munkaerőt, de kiszámíthatatlan a helyzet, nem tudunk előre tervezni

- emelte ki Dr. Flesch Tamás.