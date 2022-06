Útlevél igénylés online és személyesen: tudd meg, az útlevél igénylés hány nap alatt megy végbe!

Habár a koronavírus járvány következményeként létrejött csökkent turisztikai forgalmú helyzetben jóval kevesebben igényeltek útlevelet, mint korábban, az útlevél igénylések száma a járványhelyzet lazulásának és az orosz-ukrán háborúnak köszönhetően újra növekedésnek indult. Hogyan történik az online útlevél igénylés Ügyfélkapu regisztrációval, hogyan zajlik az útlevél igénylés menete és az útlevél igénylés mennyi idő alatt megy végbe Magyarországon?

Cikkünkben minden fontos és aktuális tudnivalót elárulunk az útlevél igénylés menete kapcsán: hogyan történik az útlevél igénylés online, mennyibe kerül az útlevél igénylése és milyen extra útlevél igénylés költségekkel kell számolnunk, ha az útlevél igénylés gyorsított eljárásban kell, hogy történjen? Mitől nő az útlevél igénylési kedv Magyarországon? Az útlevél igénylés hol kivitelezhető normál esetben és gyorsított eljárásban, az útlevél igénylés hány nap alatt történik meg? Az útlevél igénylés mennyi idő alatt megy végbe, mennyi ideig tart, míg kézhez kapjuk új útlevelünket? Mi a teendő, ha külföldi útlevelet szeretnénk igényelni, hogyan zajlik például a román útlevél igénylés Magyarországon?

Mikor lehet szükségünk útlevélre?

Utazás előtt mindig tájékozódjunk arról, hogy a célországban milyen beutazási és kiutazási feltételek vannak érvényben. Magyarországi személyi igazolvánnyal az Európai Gazdasági Térség országaiba utazhatunk be – ezekbe a tagállamokba nem szükséges az útlevél igénylése -, illetve Svájcba is könnyűszerrel elutazhatunk, azonban a világ összes többi országába kell, hogy legyen érvényes útlevelünk, sok helyen pedig azt is előírják, hogy minimum hány hónapnak kell lennie az útlevél érvényességének.

Útlevél igénylés 2022: egyre többen igényelnek útlevelet

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetben természetes jelenségnek volt mondható, hogy drasztikusan lecsökkent az útlevél igénylések száma – ez nem is csoda, hiszen egyrészt a szabad utazást is korlátozták, másrészt korábban még nem voltak elterjedve a koronavírus elleni védőoltások ilyen szinten. Az útlevél igénylés 2022 elejétől újra gyakrabban kérvényezett feladat az okmányirodákban, ugyanis nem csak a járványhelyzet lazul folyamatosan, ahogy jön a jó idő, hanem a szomszédban zajló orosz-ukrán háború okozta pánikhelyzet is arra készteti az embereket, hogy fenntarthassák az EU-n kívüli utazás lehetőségét.

Az útlevél igénylés mennyi idő?

Az útlevél igénylés (első és második magánútlevél) ideje attól függ, hogy megelégszünk-e a rendes eljárással, vagy hogy gyorsított eljárásban, soron kívül szeretnénk-e megkapni azt – utóbbira bármikor szükség lehet, például, ha váratlanul külföldre kell utaznunk a munkánk miatt, vagy ha az Unión kívüli országba foglaltunk nyaralást, ám nem vettük észre, hogy lejárt az útlevelünk. Az útlevél igénylés időtartama a következőképpen változik az útlevél igénylés sürgőssége szerint:

útlevél igénylés rendes eljárás keretei között: 20 nap (+ az okmány kézbesítési ideje);

útlevél igénylés soron kívül: 5 nap;

útlevél igénylés sürgősségi eljárásban: 3 nap;

útlevél igénylés azonnal: 24 óra.

Útlevél igénylés: ki igényelhet, ki nem?

Útlevélre, hivatalos megnevezéssel „magánútlevélre” a magyar állampolgárok jogosultak, ám az útlevél igénylés tekintetében is vannak kivételek: akik ellen valamilyen büntetőjogi, adósságbehajtási eljárás van folyamatban, nem igényelhetnek új útlevelet. Útlevél igénylés alól kivételt képeznek azok, akik nem utazhatnak külföldre, mert: letartóztatásban vannak, bűnügyi felügyelet alatt állnak, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték őket, akiknek a bíróság kényszergyógykezelést vagy javítóintézeti nevelést rendelt el, és azoknak is tilos az útlevél igénylés, akik az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló törvény alapján nem hagyhatják el Magyarország területét. Továbbá az útlevél igénylés akadálya az is, ha nem fizetjük meg az illetéket – amennyiben ez szükséges.

Mi kell az útlevél igényléshez?

Az útlevél igénylés csak akkor sikeres, amennyiben a következő okmányok egyikét sem felejtjük el magunkkal vinni:

személyazonosságunk igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvány (például személyazonosító igazolvány, jogosítvány) + lakcímkártya;

ha nem rendelkezünk személyazonosításra alkalmas okmánnyal: születési anyakönyvi kivonat vagy házassági anyakönyvi kivonat;

ha egészségügyi állapotunk miatt nem tudunk személyesen elmenni, akkor kell egy igazolványkép és erről egy orvosi igazolás;

az előző, még érvényes útlevél, ha rendelkezünk ilyennel vagy rendőrségi jegyzőkönyv, ha ellopták tőlünk.

Az útlevél igénylés hol történik?

Útlevelet az ország bármelyik járási hivatalának kormányablakában vagy okmányirodájában igényelhetünk, de az általános hatáskörű útlevélhatóságnál is intézhető. Ha pedig külföldön ér minket a meglepetés, hogy lejárt az útlevelünk, akkor a magyar konzuli szolgálaton tudjuk leadni a kérelmünket.

Online útlevél igénylés Ügyfélkapu segítségével

Fontos tudnunk, hogy az útlevél igénylés online nem minden esetben lehetséges. Nem lehet online útlevelet igényelni akkor, ha valakinek az első útlevelét állítják ki, azonban az útlevél megújítása, ellopott vagy megrongálódott útlevél pótlása már intézhető interneten keresztül. Az útlevél igénylés Ügyfélkapu használatával továbbá csak akkor lehetséges, ha a pótlandó útlevelünket 2013. január 1-e után igényeltük, ha igényléskor írásban hozzájárultunk ujjlenyomataink elektronikus tárolásához, ha nem következett be változás a személyi adatainkban és lakcímünkben, ha az igényléstől számított minimum 12 napig érvényes lenne még a pótlandó útlevelünk, vagy ha a saját nevünkben járunk el és nem közvetítő segítségével történik az útlevél igénylése.

Útlevél igénylés árak: mennyibe kerül egy új útlevél?

Az útlevél igénylés költségei attól függenek, hogy az első útlevelünket igényeljük-e, illetve, hogy mekkora az útlevél lejárati dátuma – értelemszerűen ez minél hosszabb, annál drágább az útlevél.

Nagykorú kérelmező esetében az 5 évig érvényes magánútlevél 7.500 Ft-ba kerül, a 10 évig érvényes útlevél ára pedig 14.000 Ft.

Második útlevél igénylése esetén nincs 10 éves opció, csak az 5 éves lejárati idejű magánútlevelet igényelhetjük, aminek az ára 15.000 Ft.

65 év fölött az útlevél igénylés illetékmentes – ez az útlevél 10 évre szól.

A kiskorúak útlevél igénylése is más szabályok szerint történik: 6 év alatti gyerek esetén 3 év lehet a maximális érvényességi idő, afölött csak 5 évig érvényes magánútlevelet lehet igényelni. Mindkét esetben egy gyerek számára az első útlevél 2.500 Ft, ha egy háztartásban két kiskorú gyereket nevelnek, akkor 1.250 Ft míg, ha három vagy több kiskorút, akkor csak 500 Ft/gyerek. A második magánútlevél minden esetben 5.000 Ft-ba kerül.

Ideiglenes útlevél (maximum 6, indokolt esetben 12 hónapos útlevél igénylés), ami a külföldön való további tartózkodáshoz és a hazautazáshoz kell (pl. ha külföldön elveszik az útlevelünk): az útlevél igénylés illetékmentes, ám 30 € konzuli közreműködői díj fizetendő).

Külföldi útlevél igénylése: kihez forduljunk?

Amennyiben külföldi állampolgárok tartózkodnak Magyarországon, akiknek bármilyen okból fogva új okmányokra, útlevélre van szükségük, mindenképpen a saját konzuli szolgálatukhoz kell fordulniuk (például román útlevél igénylés Magyarországon a román konzuli szolgálatnál lehetséges) – ugyanúgy, mint a fenti esetben, amikor egy magyar reked külföldön útlevél nélkül.

Az útlevél igénylés gyorsított eljárásban mennyi idő?

A soron kívüli útlevél igénylése (útlevél igénylés 5 napon belül): az alapdíjon felül +19.000 Ft pótdíj.

A sürgősségi útlevél igénylés (útlevél igénylés 3 napon belül): az alapdíjon felül + 29.000 Ft pótdíj.

Az azonnali útlevél igénylés (útlevél igénylés 1 napon belül): az alapdíjon felül + 39.000 Ft pótdíj.

Az útlevél igénylés gyorsított eljárással bármelyik okmányirodában kezdeményezhető, azonban csak személyesen vehető át a Központi Okmányirodában (Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 110-112.). A 24 órás útlevél igénylésnek a kezdeményezését is itt kell megtennünk.