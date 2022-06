A Covid oltások összehasonlítása: milyen oltások érkeznek Magyarországra, hol kötelező a covid oltás?

Milyen oltások érkeztek eddig Magyarországra és mit kell tudnunk ezekről a vakcinákról? A Magyarországon elérhető covid oltások összehasonlítása szerint melyik a „jobb” covid oltás, melyik covid oltás adható be váradós nőknek is? Mikor lesz kötelező az oltás koronavírus ellen – a lakossági kötelező covid oltás ideje is elérkezik, vagy csak az egészségügyi dolgozók kötelező oltása marad fenn a továbbiakban is?

Cikkünkben minden fontos információt elárulunk a covid elleni oltásokról: milyen oltások érkeznek Magyarországra, hol kötelező a covid oltás és hol nem kötelező a covid oltás? Mit kell tudni a Pfizer/BioNTech covid oltás vagy a Sinopharm covid oltás kapcsán: az oltások összehasonlítása szerint mi a különbség a covid oltások között? Melyik covid oltás a leghatékonyabb?

Mit gondol a lakosság a kötelező oltásról?

Rendkívül megosztó kérdés a kötelező covid oltás bevezetése, amelyet jelen állás szerint Magyarországon elvetettek, hiszen hiába járunk már a Covid-19, azaz a koronavírus járvány harmadik évében, a lakosság jelentős hányada nem nyitott az új védőoltások beadatására. Korábban az állam olyan megszorításokkal próbálta elérni az oltás felvételét, mint például a védettségi igazolvány bevezetése (egyébként ez a rendszer több országban is egyre népszerűbb), azonban a rendszert nem sikerült stabilizálni, így előreláthatóan a jövőben, ahogy a járvány is egyre alábbhagy, nem lesz ezekre szükségünk.

A koronavírus elleni oltás tekintetében a lakosságot megosztó kérdések közé tartozott az is, hogy milyen oltások vannak, melyik oltás hogyan véd a betegség ellen, hiszen a jól megszokott, legyengített kórokozót tartalmazó oltások mellett megjelentek az új mRNS-alapú oltások is, melyeket szintén félelem fogadott – ehhez azonban hozzájárultak olyan tévhitek is, miszerint a covid oltás megbetegít, hatástalan, vagy hogy mikrochipet ültetnek vele a bőrünk alá.

A magyar lakosság oltottsági aránya

Jelenleg a magyar lakosság nagyobbik fele, közel 6,5 millió fő vette fel a covid elleni oltását, többféle gyártótól, melyek közé soroljuk a Pfizer/BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca, a Szputnyik-V, a Sinopharm és a Johnson&Johnson vakcináit. A felsorolt covid oltások között a Pfizer és a Moderna adható be várandós nőknek, illetve szoptatás alatt álló kismamáknak. Az covid oltás, ha nem is kötelező, de a háttérben folyamatosan zajlik: az egyészségügyi intézmények és a kormány továbbra is aktívan kampányolnak a covid oltás felvétele mellett.

Mikor lesz kötelező az oltás?

Nemrégiben felmerült a kérdés, hogy legyen-e kötelező oltás Magyarországon, vagyis egy munkahely elrendelheti-e, hogy alkalmazottja záros határidőn belül beolttassa magát, különben fizetés nélküli szabadság, végső soron elbocsájtás vár rá. Ezt a kezdeményezést az Alkotmánybíróság elutasította, tehát nem lesz kötelező covid oltás Magyarországon, egy kivételtől eltekintve, ami az egészségügyi dolgozók kötelező oltását jelenti.

Arról is volt szó korábban, hogy a kötelező covid oltás bevezetése a tanárok esetében is elvárható-e, azonban a pedagógusok részéről heves ellenkezést váltott ki a javaslat. Habár a későbbiekben ez még változhat, a kormány jelenlegi álláspontja szerint a lakosságnak nem kötelező semmilyen covid oltást felvennie és úgy néz ki, a korábbi védettségi igazolványos megkülönböztetés is feledésbe merülhet.

Egészségügyi dolgozók kötelező oltás

A kötelező covid oltás bevezetése és oltás hiányában a dolgozónak a munkahelyétől való ellehetetlenítése súlyos etikai és anyagi vonatkozású kérdéseket vet föl, amelyek nincsenek arányban a járványhelyzet visszaszorításának céljával – azonban ez alól kivételnek minősülnek az egészségügyi dolgozók, hiszen ők nap mint nap magas rizikófaktorú környezetben végzik feladataikat. Az egészségügyi dolgozók és az általuk gondozott betegek védelme érdekében az állam kötelezővé tette a covid elleni védőoltást. A jogszabály nem tesz különbséget a következő szolgáltatók között, illetve az állami és a magánszektor között sem:

az alapellátást,

az ügyeleti ellátást,

a járóbeteg-szakellátást,

a diagnosztikát,

a fekvőbeteg-szakellátást,

a mentést igénylő ellátást,

a betegszállítást,

a bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást,

a fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátását (dolgozók és fogvatartottak alapellátását),

és a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző alkalmazottak számára kötelező a koronavírus elleni védőoltás.

Kötelező covid oltás alóli kivétel: azoknak az egészségügyi dolgozóknak nem kell a kötelező covid oltás, akik orvosi szakvéleményt tudnak felmutatni arról, hogy egészségügyi állapotuk ezt nem teszi lehetővé.

Hol nem kötelező a covid oltás?

Az is gyakori kérdés, hogy hol nem kötelező az oltás, mely országok nem várják el a lakosoktól, hogy ilyen módon védekezzenek a járvánnyal szemben? Az uniós jog nem írja elő a tagállamokban a kötelező oltást, azonban minden tagállam szabad kezet kap a koronavírus járvány elleni intézkedések kapcsán – azaz bármikor, bármelyik állam előírhatja a kötelező covid oltás bevezetését. Jelenleg egyik európai országban sem kötelező – a teljes lakosságra nézve - a covid oltás, azonban ez változhat.

Részlegesen – például bizonyos társadalmi csoportok, illetve munkavégzés alapján viszont van kötelező covid oltás több helyen is. Érdekesség, hogy a koronavírus járvány első kitörési pontjában, Kínában sincs általános érvényű kötelező oltás covid ellen, kivéve egyes tartományokban, azonban a lakosok szabad döntése mellett próbálják a lakosságot az oltás felvételére motiválni.

Hol kötelező a covid oltás?

Magyarországon csak az egészségügyi dolgozóknak kötelező a covid oltás, azonban Olaszországban minden 50 év fölötti dolgozó számára kötelező beadatni a vakcinákat, ha be akarnak jutni munkahelyükre. Az elvárások a szokottnál magasabbak Görögországban is, ahol a 60 év fölöttieknek kötelező az oltás, illetve az immunhiányos betegeknek a 4. covid oltást is kötelező beadatni. A legtöbb országban továbbra sincs kötelező covid oltás, ám az éttermek, bárok és más szórakoztatóipari létesítmények oltatlanok számára nem látogathatóak, sőt, sok helyen még a tömegközlekedést sem használhatják – utóbbi intézkedések ellen heves tüntetések zajlanak.

A világ tőlünk jóval távolabbi szegleteiben azonban nem bízzák a védekezést a polgárok szabad döntéseire: a kötelező covid oltás bevezetése elsőként a dél-amerikai Ecuadorban történt meg, a tavalyi év végén, ahol minden 5 évnél idősebb ember megkapta a vakcinát. Szintén 2021-ben vezették be a kötelező covid oltást Türkmenisztánban és Tádzsikisztánban is, ám itt csak a 18 év fölötti felnőtt lakosságra érvényes a kötelező covid oltás rendelet. Az intézkedések Indonéziában is folyamatban vannak. A magyar rendszerhez hasonlóan a kötelező covid oltás foglalkoztatás-alapú bevezetése a világon több országban, köztük Olaszországban, az Egyesült Államokban vagy például Panamában is bevett eljárás.

Ausztria kötelező oltás

A szomszédos országokat összevetve egyértelműen Ausztriában voltak a legszigorúbb járványügyi intézkedések, ahol a tavalyi év végén már arról is tárgyaltak, hogy bevezetésre kerül a kötelező covid oltás a felnőtt lakosság esetében (egyébként Németországban is tárgyaltak róla). A helyzetet felülvizsgálva mégsem vezették be a rendeletet, mert úgy döntöttek, az intézkedés „nem arányos” a helyzettel, illetve a kötelező covid oltás bevezetése már az emberi alapjogok korlátozásával érne fel (egyébként komoly pénzbírság sújtotta volna az oltatlanokat). Mivel elkezdődött a nyár és ilyenkor mindig alábbhagy a járvány, egyelőre nem lesz kötelező oltás Ausztriában, azonban a következő hullám elszabadulása esetén, ősszel újra elővehetik a felfüggesztett rendeletet.

A covid oltások összehasonlítása

Magyarországon jelenleg 8 cég covid elleni oltóanyaga rendelkezik engedéllyel, ezek közül 6 készítményt használnak ténylegesen oltásra. A lakossági bizonytalanság folyamatos problémát okoz az átoltottság növelése esetében – akár kötelező covid oltás, akár szabadon választható az -, hiszen mivel mindegyik vakcina újonnan lett kifejlesztve, sokszor még az egészségügyi szakemberek között is konfliktus tárgyát képezi, hogy melyik oltóanyag a leghatékonyabb.

Milyen oltások érkeznek, melyik a leghatékonyabb?

A jelenleg használatos covid oltások összehasonlítása a működési elvük alapján történhet meg a legegyszerűbben. A covid oltások 3 csoportját különböztetjük meg: ami elölt kórokozó bejuttatásával véd (ez a kínai Sinopharm), emellett választhatóak a legújabb technológiájú mRNS vakcinák (Pfizer/BioNTech és Moderna) és a vektorvakcinák (AstraZeneca, Szputnyik V, Johnson&Johnson, de ilyen a Covishield és a Convidecia) is.

A covid oltások hatásossága a vakcinák eltérő jellegéből adódóan is változatos, a kutatók megfigyelései és vizsgálatai alapján jelenleg a következő hatásossági becslések vonatkoznak az oltóanyagokra:

Szputnyik V - 97,6% Pfizer/BioNTech - 95% Moderna - 94,5% AstraZeneca; Covishield - 82% Sinopharm - 79,4% Johnson & Johnson - 67% Convidecia - 65,3%

A covid oltások beadatása az esetek túlnyomó többségében ténylegesen immunitást nyújt a koronavírussal szemben (ez a tünetmentes fertőzésre is vonatkozik), a beoltottak pedig nem- vagy csak kevésbé terjesztik a vírust. Hogy meddig nyújtanak védelmet a covid oltások, az szintén kérdéses, illetve az is, hogy elegendő-e az első körben meghatározott adag (pl. a Johnson&Johnson egyadagos, a Pfizer vakcinánál pedig 2 oltás volt javallott) vagy szükséges a harmadik, vagy akár a negyedik-ötödik oltás.

További bizonytalanságra ad okot, hogy folyamatosan új koronavírus variánsok jelentkeznek (pl. delta, omikron, dél-afrikai, brit variáns stb.), illetve, hogy lehet-e variálni az oltásokat – például 2 Szputnyik V után jöjjön-e Pfizer a nagyobb védettségi szint érdekében. A mellékhatások még egy-egy oltáson belül is változatosak, azonban minden oltottnak azt javasoljuk, hogy amennyiben egy kis szédülésen, lázon, émelygésen felül hosszabban tartó, ritkább mellékhatásokat produkál, haladéktalanul keressük fel kezelőorvosunkat!