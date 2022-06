Komoly változást jelentett be a WizzAir: erről minden utazónak tudnia kell

Folyamatosan variálja a WizzAir a járatai indulási idejét és írja újra lényegében nulláról a menetrendjét. Az okosutazas.hu információi alapján idén már a foglalásaik 90 százalékát módosították, és ennek még koránt sincs vége.

A tavalyihoz hasonlóan idén is folyamatosan módosítja a járatainak indulását a WizzAir, így már most sincsenek biztonságban az őszi terveink sem. A cég ugyanis sokszor az este 10-es indulást könnyedén teszi át másnap reggelre, amivel egy fél napot is elbukhatunk a nyaralásunkból.

A légitársaság pedig lényegében 0-ról írja újra és újra a menetrendjét csak azért, hogy a fordulók közöti nagyobb ráhagyással minél kisebb zökkenőkkel fenntartani a működését. A cég ennek ellenére továbbra is azt állítja, hogy tőle független okok miatt történik a baj, ami nem náluk, hanem az ellátási láncoknál keresendő. Ennek mond ellent egy, a cég belső meetingjéről kiszivárgott anyaga, amiben a cég vezetősége azt tanácsolta, hogy fáradtan, a végkimerülés szélén is hajtani kell, hogy a reputációs és pénzügyi veszteségeket okozó késéseket, törléseket elkerüljék és házon belül maradjanak a gondok.

Így valószínűleg továbbra is érdemes azzal számolni, hogy bármikor átvariálhatják az utazásunkat, így lényegében két héttel az indulás előtt vehetjük komolyan azt, amit az utolsó változás után megmaradt.