Tényleg nem szolgálják ki a magyarokat a horvát éttermekben Orbán miatt? Itt a hivatalos válasz

Több magyar lap is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor "tengeres" kijelentése nagy port kavart: nem csak a horvát külügyminisztériumba kérették be Magyarország zágrábi nagykövetét, de egyes horvát éttermekben állítólag nem szolgálják ki a magyar turistákat. Utánajártunk, pontosan mi is a helyzet, a Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatóját kérdeztük meg, igazak-e a hírek?

Múlt héten több magyar lap is beszámolt arról, hogy egy horvátországi étterem visszautasítja a magyar vendégek kiszolgálását valamint, hogy a magyarokat nem látják szívesen az Adrián. A Trpanjban lévő vendéglátóegység tulajdonosa a 24.hu megkeresésére egy linket küldött válaszul, illetve Orbán Viktor és Hernádi Zsolt nevét említették. A hivatkozott cikkben arról ír a Slobodna Dalmacija, hogy az étterem vezetője Orbán korábbi nyilatkozatára reagált ezzel, bár az Instagramról eltávolította a posztot (helyette egy másikat töltöttek fel, amelyen az üzenet utolsó része még látszik, azonban hozzátették: De ha magatokkal hozzátok Hernádit, szívesen látunk.) A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Mint ismeretes, a magyar miniszterelnök a május 6-i rádióinterjúban az olajszállítás kapcsán kifejtette, akinek van tengere, vannak tengeri kikötői, az hajókon tud szállítani olajat a világ bármely pontjáról, de vannak országok, amelyeknek nincs ilyen lehetőségük. Hozzátette: nekünk is lenne, ha nem vették volna el őket. Négy nappal később bekérették a horvát külügyminisztériumba Magyarország zágrábi nagykövetét, hogy adjon magyarázatot Orbán Viktor miniszterelnök kijelentésére. A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében azt írta: "miniszterelnök úr egy történelmi tényt említett", és szerintük a horvát külügyminisztérium valamit félreértett. Ez vicc! Az esettel kapcsolatban megkerestük Ivana Herceget, a Horvát Idegenforgalmi Közösség igazgatóját, aki az alábbi nyilatkozatot küldte a Pénzcentrumnak: Azok a hírek, melyek szerint a horvát éttermek nem szolgálják ki a magyar vendégeket, egyszerűen tévesek. Az említett étteremnek az a szokása, hogy az étterem előtti táblákon elhelyezett humoros feliratokkal szórakoztatja a vendégeket. Így például korábban kitettek egy táblát, amin ez áll: "Van egy remek séfünk, de nem ajánljuk önöknek", vagy például: "2-t fizetsz, 1-et kapsz". Mindenesetre megértjük, hogy a magyar vendégek ezt a viccet személyes sértésnek vették, hiszen a humorban is van különbség Horvátország és Magyarország között. Szeretnénk üzenni, hogy a magyar vendégeket Horvátországban továbbra is szívesen látják és a hírek, miszerint nem szolgálták ki őket, abszolút tévesek. Biztosak vagyunk benne, hogy a magyarok ezután is gyönyörű nyári emlékekkel térnek haza Horvátországból. A két nemzetet erős szálak kötik össze, közös a történelmünk, barátok vagyunk, és mi mindent megteszünk azért, hogy a magyar turisták továbbra is jól érezzék magukat, miközben országunkban tartózkodnak. EZ IS ÉRDEKELHET Megdrágul a nyaralás a horvát euró miatt? Itt a hivatalos válasz: erről jobb, ha tudsz Az eurót hivatalosan 2023. január 1-től vezetik be Horvátországban, de szeptembertől már kunában és euróban is lehet fizetni majd.

