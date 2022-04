Brutális, ami a Balatonnál folyik: kávé áron mérik a csapvizet az egyik tihanyi cukrászdában

A Blikk egyik olvasója 720 forintért rendelt két pohár csapvizet a Tihanyi Rege cukrászdában ismerősével megivott két kávé mellé. A vendéglátóhely honlapján egyébként szerepel a csapvíz az italok között, az ár viszont nincs mellette feltüntetve - írja a lap.

Az olvasói levél szerint két kávét rendeltek: az eszpresszóért 890, a latte macchiatóért pedig 1790 forintot számolt fel a hely tulajdonosa, de ez még nem minden. Mivel mindketten ittak egy-egy pohár vizet, ezért további 720 forintot kellett fizetniük.

"Két kávét kértünk, ami kifogástalan volt, és ehhez rendeletünk még két pohár csapvizet. A fizetéskor derült ki, hogy az is csaknem annyiba került mint a kávé. Csapvízként volt feltüntetve, tehát nem ásványvízről van szó" – mondta a vendég, aki a számlát is elküldte a lapnak.

Forrás:Blikk

A lap megkeresésére a hely is reagált, de feltehetően ezzel sem tették magukat szimpatikusabbá. Válaszuk szerint: "A csapvíz ára természetesen szerepel itallapunkon, ami alapján a vendégek tájékozódhatnak árainkról, mint minden más termék esetében." "A tisztított víz árképzésénél figyelembe vesszük, hogy a helyben fogyasztott kiszolgálás minden termékhez megegyező szolgáltatást párosít, amelyhez igyekszünk a lehető legszínvonalasabb működési feltételeket biztosítani. Vendégeink körében e tekintetben eddig nem érkezett hozzá panasz" - tették hozzá.

A pofátlannak tűnő eljárás egyébként a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint is teljesen normális. Flesch Tamás a Blikk megkeresésére azt mondta, "nem mindenhol megszokott, de nem tekinthető szabálytalannak, ha valaki a csapvízért is pénzt számol fel. Ez egyébként, ha így is van feltüntetve, nem feltétlen közvetlen csapvizet jelent. Sok helyen speciális és drága szűrőberendezést szerel fel az étterem, s valójában egy szénsavmentes, ám egy ásványvízzel csaknem egyenértékű minőségű vízről van szó" - találgatott a szakember.