Kiadták a riasztást a fél országra: ezekben a megyékben lehet villámlás, szél, jégeső

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú veszélyjelzést adott ki az ország keleti felére zivatarveszély miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat - írták. Az országos előrejelzés szerint napközben egyre több gomolyfelhő képződik, amelyek időszakosan össze is állhatnak, és akár hosszabb időre is eltakarhatják a napot. Elszórtan fordulhat elő záporeső, hódarazápor, a hegyekben hózápor is. Egy-egy helyen az ég is megdörrenhet.

Hétfőn napközben főként a keleti és a középső országrészben egy-egy zivatar kialakulhat, amelyekhez legfeljebb viharos közeli (~60 km/h) széllökés és jégdarazápor társulhat - írja a met.hu. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz élénk, a Nyugat-Dunántúlon és intenzív záporok környezetében erős. A hőmérséklet délután 8 és 13, késő este 1, 8 fok között várható. A legfrissebb hírek, időrendben ITT!

