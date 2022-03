Itt a Yettel nagy bejelentése: sok ügyfél fog örülni, ez már hiányzott

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tovább bővül a Yettel Wallet szolgáltatási köre a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vonaljegyével, valamint 30 és 90 perces időalapú digitális jegyeivel. Az időalapú jegyek előnye, hogy a BKK járatain a meghatározott időn belül többször is át lehet szállni, és oda-vissza irányokba is használhatók. Az időalapú jegyekkel minden, érvényességi időn belül elkezdett utazást be lehet fejezni Budapesten belül, még akkor is, ha az tovább tart mint 30 vagy 90 perc. A vásárlás egyszerűen és kényelmesen a Yettel Wallet applikáción keresztül, a mobilszámla terhére történik. A kényelmi díj nélkül igénybevehető digitális megoldással így már az alkalmi utazások is teljesen papírmentessé válnak.

A Yettel ügyfelei már a mobilszámlájuk terhére is vásárolhatnak jegyet és bérletet a nagyvárosok tömegközlekedési társaságainál, a BKK-nál, illetve a Volánbusz, valamint a GYSEV járataira. Ez a repertoár bővül most a BKK időalapú jegyeivel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A vásárlás egyszerűen a Yettel Wallet applikáción keresztül történik. Számlás előfizetés esetén „vedd meg most, fizesd később” elven a megvásárolt utazási termék ára a következő telefonszámlán jelenik meg, míg kártyás előfizetés esetén az összeg azonnal levonódik az előfizetés aktuális egyenlegéből, így nincs szükség bankkártya adatok megadására az alkalmazásban. Az alkalmazásból a vásárlás online történik, azaz aktív adatkapcsolatra van szükség a jegy megvásárlásához, az érvényesítéshez és az ellenőrzéshez is. A tranzakció során extra költséggel nem kell számolnia a vásárlónak, a szolgáltatást semmilyen kényelmi díj nem terheli. A Yettel Wallet alkalmazásban a mobilos vásárlásoknál egyértelműen a közlekedéssel kapcsolatos tranzakciók a legnépszerűbbek. Az elmúlt években a parkolás, autópálya-matricavásárlás tették ki a mobilfizetések 75 százalékát. Az új időalapú vonaljegy nem feltétlenül csak a tömegközlekedést rendszeresen használóknak kedvez, hanem azoknak az autósoknak is, akik eseti jelleggel, rövid időre szállnak fel közösségi járatokra. Mindez összhangban van a Yettel azon céljával, miszerint egyszerű és könnyen igénybevehető szoláltatásaival a hétköznapi életet megkönnyítő, az ügyfeleink számára releváns megoldásokkal szolgáljunk – mondta el Pomezanski Máté, a Yettel digitális termékeiért felelős igazgatója. A szolgáltató mobilfizetési szolgáltatásait jelenleg több mint 600.000 előfizető használja. A mobilvásárlási megoldásokon túl a mobilpiactér-szolgáltatások is ide tartoznak, így például az alkalmazások vagy egyéb digitális tartalmak vásárlása. Ez azt jelenti, hogy az Android vagy iOS rendszerű készülékkel rendelkezők a telefonról elérhető Play Áruházban (Play Store, App Store) a szolgáltatónál vezetett egyenlegük terhére fizethetik ki a megvásárolt alkalmazások, zenék, egyéb tartalmak ellenértékét.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK