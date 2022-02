Mínuszokkal érkezik a naptári tavasz: havazásra, havas esőre, záporokra is készülhetünk

A tél utolsó napján és a tavasz kezdetén is változékony, hűvös idő várható: napsütésre, hózáporra, mínuszokra is készülni kell a jövő héten - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn napos időszakok is várhatók. Szórványosan számítani lehet kisebb havazásra, hózáporokra, majd kelet, délkelet felől havas esőre, záporokra is. Késő délutántól, estétől északkelet felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a szél. A leghidegebb órákban mínusz 6 és mínusz 1 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de a szélcsendes, kevésbé felhős fagyzugos részeken hidegebb is lehet. A csúcsértékek jellemzően plusz 4 és 8 fok között alakulnak.

Kedden, március elsején, a tavasz első napján az ország nagyobb részén alapvetően derült vagy gyengén felhős idő várható sok napsütéssel. Számottevő csapadék nem valószínű. Az északkeleti országrészben időnként megerősödhet a szél. A minimumhőmérséklet általában mínusz 8 és mínusz 2 fok között alakul. A kevésbé felhős, szélcsendes, fagyra érzékeny helyeken azonban ettől több fokkal hidegebbet is mérhetnek. A maximumhőmérséklet plusz 4 és 9 fok között alakul.

Szerdán a Tiszántúlon általában közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, míg másutt többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Csapadék nem várható. Többfelé élénk, egy-egy helyen erős széllökések is lehetnek. Hajnalban általában mínusz 9 és mínusz 2 fok közötti értékeket mérhetnek, de a fagyzugokban ettől több fokkal alacsonyabb minimumok is várhatóak. Kora délutánra plusz 4 és 9 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Számottevő csapadék csütörtökön sem valószínű. A leghidegebb órákban többnyire mínusz 8 és mínusz 2 fok között alakul a hőmérséklet, de a fagyzugokban ettől több fokkal hidegebb is lehet. Délutánra plusz 6 és 10 fok közé melegszik fel a levegő.

Pénteken és szombaton gomolyfelhős, napos idő várható. Pénteken nagyobb eséllyel északkeleten néhol előfordulhat zápor, hózápor. Szombaton nem várható csapadék. Pénteken még sokfelé megélénkül, néhol megerősödhet a szél, szombaton már csak mérsékelt lehet a légmozgás. A hajnali hőmérséklet mindkét nap mínusz 10 és mínusz 1 fok között várható. A csúcsértékek pénteken plusz 5 és 9, szombaton plusz 4 és 9 fok között alakulnak.

Vasárnap felhős idő valószínű több-kevesebb napsütéssel. Helyenként kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat. A szél helyenként élénk, erős lehet. A minimumok mínusz 10 és plusz 1, a maximumok plusz 5 és 10 fok között várhatók - olvasható az előrejelzésben.