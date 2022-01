Ezekben a megyékben okozta a legtöbb gondot a tegnapi szélvihar: még ma is lehet fennakadás

Több száz tűzoltói beavatkozásra volt szükség a vasárnapi viharban, jelentős késések alakultak ki a vasúton és számos szolgáltatásban kimaradást okozott az erős szél. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a nálunk is tomboló viharciklon, Malik távozik. Ma viszont egy újabb (gyengülő) ciklon frontjai érnek el minket, és a frontátvonulások szinte mindennaposak lesznek az előttünk álló héten is.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap délutáni tájékoztatása szerint a legtöbb helyen letört faágak, kidőlt fák adtak munkát a tűzoltóknak. Sok fa utakra, házakra, kerítésekre, autókra és elektromos vezetékekre dőlt, a szél épületek tetőszerkezetét is megrongálta. A legtöbb segélyhívás Budapestről és Pest megyéből érkezett, de sok riasztást kaptak Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is.

Az OKF a károk felmérését javasolja a lakóingatlanok körül és azt kéri, hogy a leszakadt elektromos vezetéket, sérült közműveket, veszélyesen megdőlt fákat a 112-es segélyhívón jelentsék be. A szeles időjárás több helyen is megrongálta a vasúti felsővezetéket, emiatt jelentős, 60-100 perces késésekkel, vonatkimaradásokkal, több szakaszon is pótlóbuszos közlekedéssel kell számolniuk a vasárnap este is a vonattal utazóknak - közölte a Mávinform. Több vonalon a viharos erejű szél miatt korlátozták a vonatok sebességét a vezetékszakadások és áramszedőtörések megelőzése érdekében.

A ceglédi vonalon továbbra is jelentős késésre kell számítani Bár hétfő hajnalra a legtöbb vasúti vonalon elhárították a vasárnapi heves vihar okozta károkat - helyreállították a leszakadt felsővezetékeket, eltávolították a kidőlt fákat - , a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon továbbra is jelentős, 40-60 perces késéssel kell számolni - közölte a Mávinform. A tájékoztatás szerint Cegléd és Abony között várhatóan délutánig vagy akár estig is eltart a mintegy 200 méteren leszakadt felsővezeték helyreállítása az egyik vágány felett. Így csak egy vágányon haladhatnak a vonatok.

A torlódások és késések csökkentése érdekében a nyíregyházi, záhonyi és kör InterCity vonatok, valamint a sebesvonatok kerülő úton, a Budapest-Újszász-Szolnok vonalon közlekednek, ezért Zugló, Kőbánya-alsó, Kőbánya-Kispest és Ferihegy megállóhelyeket nem érintik - közölte a Mávinform, jelezve azt is, hogy a Cegléd és Szolnok között közlekedő valamennyi vonat helyett ingavonat szállítja az utasokat.

Országszerte több helyen vezetékszakadást, Kecskemét és Albertirsa környékén pedig a szolgáltatásban is kimaradást okoztak a viharban villamos hálózatra dőlő fák és leszakadt ágak az MVM Démász Áramhálózati Kft. területén.

Szintén a vihar rongálta meg a Tatabánya és Oroszlány közötti magasfeszültségű távvezetéken futó optikai gerinchálózatot, emiatt mintegy 3500 felhasználó nem fér hozzá a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. mobil- és vezetékes telefon-, internet-, valamint kábeltelevízió-szolgáltatásaihoz Oroszlányban.

Az Útinform vasárnap esti tájékoztatása szerint továbbra is viharos széllökésekre lehetett számítani Fertőszentmiklós, Csorna és Győr térségében, a Bakonyban, Pest megye északi és keleti területein, Fejér megye keleti részén, valamint Szántód és Paks közelében, a Mátrában, továbbá Balassagyarmat, Heves, Szolnok és Gyomaendrőd környékén.

A hegyvidéki utakon és a mellékutakon bárhol lehet letört faágakra vagy kidőlt fákra számítani.

A Balaton mellett is erős széllökéseket mértek: a legerősebb, óránkénti 119,5 kilométeres szelet a térségben az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki kikötőben lévő műszere jelezte. Ezt követte a Balatonaligán mért óránkénti 105 kilométeres, majd a Fonyódon mért 103 kilométer/órás érték. A Bakonyban a Kab-hegyen 119,5 kilométer/órás erősségű széllökést is mértek.

1654 beavatkozás, 273 épületkár

Az OKF közlése szeirnt a szeles idő miatt vasárnap összesen 1654 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A tűzoltói munka kétharmadát a szélben letört faágak, kidőlt fák adták, sok fa utakra, házakra, melléképületekre, kerítésekre, autókra és elektromos vezetékekre dőlt. A tűzoltói beavatkozások egyharmadát pedig épületkárok felszámolása, magasból lógó cserepek, bádoglemezek, reklámtáblák, ledőlt kémények eltávolítása jelentette.

Az erős szél sok épület tetőszerkezetét megrongálta, nemcsak magánházakét, hanem középületekét is, összesen 273 épületben keletkezett valamilyen mértékű kár. Nyolc családi házban a szél olyan mértékű károkat okozott, hogy átmenetileg lakhatatlanná váltak, az itt élő 34 embert rokonok fogadták be.

Baranya megye kivételével az egész országban károkat okozott a vihar, a tűzoltóknak a legtöbb dolga Pest megyében és Budapesten volt.

Néhol közlekedési jelzőlámpákat is leszakított a szél, máshol pedig hatalmas porfelhő volt, ami a közlekedést nehezítette. Több templom, kórház, orvosi rendelő és egyéb középület tetejét bontotta meg a szél, a tűzoltóknak kellett a sérült tetőt helyreállítaniuk.

Beleden egy családi ház lemeztetejét a szél megbontotta, amiből egy leszakadt darab az udvaron tartózkodó emberre esett. Volt ahol autókra dőltek a szélben kicsavart fák, például Budapest XI. és XXI. kerületében és Gyálon is ez történt.

Hétfőn reggel még 192 helyszínen zajlott a károk felszámolása, folyamatosan dolgoztak a tűzoltók.

Ha valaki elszakadt elektromos vezetékkel, sérült közművezetékkel, veszélyesen megdőlt fával találkozik, hívja a 112-es segélyhívó számot - kéri az OKF. Az erős szelet követően érdemes körbejárni az otthonunkat és felmérni a keletkezett károkat - tanácsolják.