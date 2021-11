Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. november 16.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2021. november 16.

Névnap

Ödön

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 365.83 Ft

CHF: 347.82 Ft

GBP: 431.61 Ft

USD: 321.33 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 17700 Ft

MOL: 2516 Ft

RICHTER: 8445 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.11.17: Több helyen képződhet köd, illetve rétegfelhőzet, amely helyenként tartósabban megmaradhat. Több-kevesebb napsütés főleg az Alföldön és az északkeleti megyékben valószínű. Délutántól a délnyugati tájakon helyenként megvastagodhat a felhőtakaró. Helyenként előfordulhat szitálás, hajnalban és estétől az északkeleti vidékeken néhol esetleg ónos szitálás. Estétől délnyugaton helyenként eső is eshet. Időnként megélénkül a keleti, délkeleti szél. Hajnalban -5, +4, a kora délutáni órákban 5, 11 fok között alakul a hőmérséklet.

2021.11.18: A köd, illetve rétegfelhőzet ritkul, zsugorodik. Egy hidegfront szakadozott felhőzete is átvonul térségünk felett. Mögötte napos időszakok is lehetnek, de főleg északkeleten maradhatnak erősebben felhős területek. Éjjel északnyugat felől újabb frontfelhőzet érkezhet.Szórványosan előfordul szitálás, főleg keleten, északkeleten helyenként eső, zápor is. (Az északkeleti határnál néhol ónos szitálás, havas eső, hószállingózás sem kizárt.) A szél északnyugatira fordul, megélénkül, helyenként megerősödhet. A hajnali -3, +6 fokról 4 és 11 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A PM10 koncentrációja helyenként az egészségügyi határérték körül valószínű. (2021.11.16. kedd éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. Az elmúlt napok során a légkör alsó részében feldúsuló légszennyező anyagok azonban negatív hatást gyakorolnak a szervezetünkre. A légzés során szervezetünkbe jutó anyagok elsősorban a légzőszervrendszert terhelik meg. Lassulhat a teljesítő- és koncentrálóképesség, de szemirritáció és álmatlanság is jelentkezhet. (2021.11.16)

