Érik a karácsonyi káosz a magyar boltokban: erre figyelj, ha ajándékot vennél

Sokan legyintünk arra, hogy a karácsonyi ajándékvásárlást novemberben kell kezdeni, pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy amennyiben halogatunk, úgy rengeteg fejfájás várhat ránk. Idén ezt a stresszt nem csak a magas árak tetőzik, hanem a globálisan felmerülő szállítási, és ellátási problémák is, ami miatt egyes termékeket nehezebb lehet beszerezni idén.

Mindenki számára hatalmas stressz a karácsonyi ajándékok beszerzése. Van, aki már jó előre listát ír, és megveszi,amit szeretne, míg mások az online vásárlás hívei, és úgy érzik: ráérnek. Azonban idén ebbe a képletbe is hiba csúszhat, ugyanis egyes termékek szállítási ideje borzalmasan meghosszabodhat, így ha túl későn rendelünk, bizony lehet nem lesz semmi a fa alatt. Hogyan tudjuk elkerülni a karácsonyi ajándékvásárlással járó fejfájást?

Egyre többen tapasztalják az áruellátási rendszer problémáit, hiszen az ünnepekre készülve már most előfordulhat, hogy egy-egy terméket nem tudnak időben szállítani, esetleg már most nincs raktáron. Legyen szó játékokról, technikai eszközökről, könnyen mellényúlhatunk, hiába vásárolnánk online.

A nagyobb vállalatok fennakadásokat tapasztalhatnak az áruszállítmányozásban, ellátásban, ami kihathat a boltokra, üzletekre is.

- mondta a Huffpostnak Kristin McGrath, vásárlási szakértő, aki azt javasolja mindenkinek, hogy idén korábban szerezzék be a karácsonyi ajándékokat, mielőtt még a kívánt termék elfogy a polcokról. Mivel december még messze van, így a szakértő hozzátette, hogy írjunk listát, esetleg telefonos alkalmazással kövessük azt, hogy kinek mit vettünk már meg, ezzel is csökkentve a karácsonyi vásárlással járó stresszt.

A legnagyobb fejfájást a microchip válság okozhatja, hiszen bármibe, amibe kell chip, azt nehéz lesz beszerezni.

- tette hozzá Kristen Gall, vásárlási szakértő. További szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a játékokat is idejében vásároljuk meg, hiszen a játékgyártóknál az év slágereit korán elkapkodják. Későbbi vásárlással nem csak azt kockáztatjuk meg, hogy nem ér ide időben az ajándék, de azt is, hogy drágábban vásárolunk belőle. Ezen kívül ne csak a készleteket, hanem az árváltozásokat is kövessük: míg sokan a Black Friday akciókra úgy tekintenek, mint a vásárlási időszak kezdete, idén lehet, hogy utoljára lesz lehetőségünk egyes termékekből jó áron vásárolni.

A témában Andrea Woroch is megszólalt, aki elmondta, hogy azzal is sok fejfájást megspórolhatunk, ha az üzletben vesszük fel a terméket, ezzel kikerülve a szállítás okozta problémákat.

A vásárlási stresszt, fejfájást, a véget nem érő sorokat, és a várakozást azzal is elkerülhetjük, ha nem a top ajándékokból választunk, hanem sokkal személyreszólóbb meglepetéssel készülünk szereteinknek, legyen az egy helyi termelőtől vásárolt tárgy, ajándékcsomag vagy élmény.

- tette hozzá Sadie Higgins, aki egy egyedi ajándékokkal foglalkozó alkalmazás vezetője. Azonban, ha mindenképp top ajándékokat szeretnénk, úgy vásárolhatunk bevizsgált eladótól használt elektronikai eszközt is, amivel spórolhatunk is.

Gyakran ignoráljuk a használt tárgyakat, pedig ez is remek módja, hogy elkerüljük az áru ellátási problémákat, valamint pénzt is spórolhatunk ezáltal. Azonban fontos, hogy mindig megbízható embertől vásároljunk.

– tette hozzá Woroch, aki maga is vásárolt már így ajándékot.

A legfontosabb az, hogy ne veszítsük el a fejünket karácsonyi vásárlás során, és amennyiben úgy érezzük, hogy túlzott stresszt jelent ez számunkra, úgy pihenjünk erre. Sokan nem arra emlékeznek, hogy mit kaptak karácsonyra, hanem arra, hogy hogyan töltötték az ünnepet, így próbáljunk mi is erre fókuszálni, mivel az élmények fontosabbak mint egy-egy ajándék.

Nem csak a vásárlás stresszel minket

A karácsony előtti időszak minden évben stresszes. Arról, hogy hogyan úszhatod meg az ünnepi stresszt, lapunk is írt. Az előző évben olvasóink egyharmada az ünnep velejárói - ajándékvásárlás, sütés-főzés, költekezés, utazgatás, stb. - közül mindent stresszesnek él meg. Mi, magyarok is túlköltekezünk az ünnepek alatt, ezért, hogy ne legyen anyagi csőd sem a karácsony: határozd meg a keretet, amiből költhetsz, és idén tényleg ragaszkodj az elhatározáshoz. Hogyha másként nem megy, akkor tartsd készpénzben a karácsonyi keretösszeget, és szigorúan csak azt költsd az ünnepekre.

A válaszadóink egyharmada Mindent! stresszként él meg az ünnepekkel kapcsolatban, míg 19 százalékuknak viszont nem okoz különösebb gondot a karácsonyt megelőző időszakot uraló káosz. Az olvasók 13 százalékának a zsúfolt üzletek jelentik a legnagyobb kihívást, 11 százalék pedig a kiköltekezést jelölte meg legnagyobb sresszfaktorként. További 9 százalék az ajándékvásárlást érzi a legnehezebbnek, és 4 százalék számára a sütés-főzés, menü megtervezése okozza a legtöbb stresszt.