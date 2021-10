Nagyszerű hír: ingyen utazhatnak a diákok a MÁV-Volán-csoport és a GYSEV járatain

Ismét ingyenesen utazhatnak az alsó tagozatos diákok a MÁV-Volán-csoport és a GYSEV járatain. Az őszi szünetben, október 23. és november 1. között minden gyermek, aki a menetjegy vásárlásakor bemutatja Kajla útlevelét és személyazonosításra alkalmas igazolványát, a díjmentes Kajla jeggyel korlátlan számban utazhat a MÁV-START, a Volánbusz és a GYSEV belföldi járatain.

Nem csak nyáron, ilyenkor ősszel is érdemes útra kelni, felfedezni az országot. A közlekedési társaságok ezért az őszi iskolai szünetben is szeretnék megkönnyíteni a közös családi kirándulások szervezését a Kajla útlevéllel igénybe vehető térítésmentes utazási lehetőséggel. A Kajla programhoz csatlakozva a MÁV-START, a Volánbusz és a GYSEV október 23. és november 1. között is örömmel várja a gyermekeket és kísérőiket járataikon, amelyekkel az országban bármely kiránduláshoz ideális célpontot elérhetnek. A „Hol vagy, Kajla?” program keretében országszerte 500 helyszínen lehet az útlevélbe pecsétet gyűjteni vagy arra kedvezményt kapni.

A 2019-ben indult program nagy népszerűségnek örvend, idén nyáron több mint 70 ezren éltek a Kajla okmánnyal igénybe vehető díjmentes utazási lehetőséggel, tavaly nyáron mintegy 34 ezer gyerek, ősszel több mint 6000 kisiskolás utazott Kajla jeggyel.

Október 23. és november 1. között minden gyermek, aki a jegyvásárlás során felmutatja pecsétgyűjtő sárga vagy kék Kajla-útlevelét és személyazonosításra alkalmas igazolványát (diákigazolvány vagy személyi igazolvány), korlátlan számban válthat díjmentesen menetjegyet, mellyel a MÁV-START, a Volánbusz és a GYSEV belföldi járatain utazhat.

A Balaton körüli utazások megkönnyítése érdekében az őszi szünetben a KAJLA programban részvevő gyermek részére díjmentes KajlaBalaton24 napijegy váltható. A gyermekek díjmentes menetjegyeit személypénztárban, a jegykiadó automatánál, interneten és a MÁV applikáción keresztül is meg lehet váltani. A vasúti díjmentes utazásra szóló másodosztályú menetjegyet előre meg kell váltani. A jegyet egyútra és menettérti útra is meg lehet vásárolni. Kajla útlevéllel és diákigazolvánnyal a MÁV-START és a GYSEV vonalain díjmentesen utazó gyermekek maximum két kísérője is 33 százalékos kedvezményre jogosult.

Volánbuszos utazás esetén a Kajla jegy elővételben megváltható a társaság pénztáraiban és az autóbuszjáratok fedélzetén. A Volánbusznál gyermekekkel együtt utazó kísérők menetjegyüket a társaság hatályos díjszabása és kedvezményrendszere alapján vásárolhatják meg. A távolsági kiegészítő jegyet a Kajla-kedvezménnyel utazó gyermeknek, valamint a kísérőknek is meg kell vásárolni.