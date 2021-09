Top20: ezek a legjobb éttermek most a vidéki Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bár a nyári szezonnak, strandidőnek vége, mégis sokan kelnek útra még ősszel is. Az élményekről akkor sem kell lemondani, ha az időjárás már hűvösebbre fordult. A vidéki kirándulásokon a wellness élmények, városnézés mellett sokan keresik a gasztronómiai kalandokat is. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, hogy melyek Magyarország legjobb vidéki éttermei.

A lista a TripAdvisor éttermi rangsora alapján készült, minden régióból a három legjobbra értékelt éttermet választottuk ki. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Nyugat-Dunántúl Hévízen található Teri Mama vendéglője, amely 2015-ben nyitotta meg kapuit az egregyi városrészen. A családias hangulatú csárda honlapja szerint egy napsütötte teremmel, egy hidegebb időszakban búbos kemence által fűtött kisebb teremmel, és jó időben egy igazán hangulatos terasszal várja a vendégeket. Az Onyx Garden Sárvár központjához közel, a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdőtől pár lépésre található. Az étterem honlapja szerint legyen szó napi menüről vagy al’ a cart fogásról, esetleg egy vasárnapi brunch-ról vagy egy teraszos grillezésről – a minőségből nem engednek. Emellett úgy gondolják, hogy a tradicionális ételek jók ugyan, de ahhoz, hogy többet adjanak egy otthoni étkezésnél, kell egy kis plusz. Tehát sem a kísérletező típusok, sem a hagyományos ételek kedvelői nem fognak csalódni. A bükfürdői Auróra étterem változatos gasztronómiai élményt kínál. A hely 2012-ben nyílt meg a gyógyfürdőtől mindössze pár perc sétára. Az étlap a hagyományos magyar ízvilágot tükrözi, de néhány nemzetközi különlegesség is helyet kapott a listán, a borválaszték pedig lefedi Magyarország legnépszerűbb borvidékeinek kínálatát. Közép-Dunántúl A Bistro Sparhelt Balatonfüred egyik nevezetessége, melynek stabilan helye van a top10-ben a legjobb vidéki éttermek között az éves ranglistákon. Kiemelkedő borválasztékkal, folyamatosan változó borkülönlegességekkel várja a vendégeket és persze saját pincészetük, a Thetis Birtok boraival. Az étterem zöldségei, ehető növényei és mikrolevelei az étterem saját kertészetéből kerülnek az asztalokra. A Sparhelt neves gasztrofesztiválok állandó meghívottja. Az étterem nyitás óta egész évben várja vendégeit, és a honlap szerint a hideg hónapokban a Borklub egy remek program a Sparheltbe látogatóknak. A győri D'Alíz Pizza & Caffe kicsit kilóg a klasszikus éttermek, bisztrók sorából, viszont az értékelések magukért beszélnek. A családias pizzériát a beszámolók szerint nem egyszerű megtalálni, de megéri a fáradságot: a minőségi olasz alapanyagokból készült pizzáik nem csak a helyiek kedvence, hanem a turistáké is. A sporoni Erhardt étterem az egykori gazdanegyedben, a Balfi utcában nyílt 2005 májusában. Nyáron kerthelyiség is üzemel, de a hangulatos pincék egész évben várják a vendégeket. A konyháját tekintve nemzetközi, hagyományos magyar ételekkel és helyi specialitásokkal. Az étlapon gyakran helyet kapnak mangalica-, kacsa-, borjú- és marhahúsból készült fogások, de a tengeri és az édesvízi halak kedvelői találnak a fogukra valót. Az ételek mellé a legjobb minőségű soproni borokat kínálják. Dél-Dunántúl A siófoki Mala Garden étterem az ismert hotel egzotikus kialakításához hasonló hangulatvilágot nyújt a betérő vendégeknek. A nemzetközi konyha és étlap a változatosság jegyében kínál távol-keleti, mediterrán ízeket, de azok sem fognak csalódni, akik az egészséges életmód hívei, hiszen salátákból és halakból is bőséges a választék - írják a honlapjukon. A magyaros ízek kedvelőit pedig tradícionális (újragondolt) magyar ételekkel várják. A Balaton és környéki borokon kívül a felhozatal tartalmazza hazánk borvidékeinket további prémium tételeit is. Az étterem teraszáról gyönyörű a kilátás Siófok Aranypartjára és a Balatonra. A Balatonlellén található Vitorlás étterem - nem összekeverendő a füredivel! - a városközponthoz közel, csendes környezetben található. A magyaros ételek széles választéka mellett a nemzetközi konyha specialitásaival is várják a vendégeiket, amelyek az értékelések alapján kivívta a helyiek és a turisták elismerését is. A tálalásra ugyancsak nem lehet panasz: A pécsi Tüke Borház 2010 májusában nyitott, és bár egykor borospinceként funkcionált, ma már egy teraszos étteremmé fejlődött. Az elhelyezkedése is kiváló: a Tettyei városrészben, egy műemléki részen terül el a Mecsek oldalában, a parkokkal, romokkal és barlangokkal körülölelt zöld övezetben. Már csak a kilátásért is érdemes ide látogatni. A kitűnő borok mellé grillen sült ételek, házi füstölt finomságok, libatepertő, házi kecskesajtok, házi rétesek és illatos pogácsa várja vendégeket. Közép-Magyarország A szentendrei Trattoria Cardinale 2010-ben nyílt meg a Duna korzón. A konyha Olaszország - azon belül Calabria - hagyományaira épül, amit a tulajdonosi kör gasztro túrán szerzett receptekkel színesít. Papírvékony pizza, házi tészták, prémium húsok és halak, helyben készült sütemények, egy nagyon picit azért a magyar szájízre formálva - írják a honlapon. A terasz áprilistól októberig üzemel, a hűvösebb időszakban zárt és fűtött télikerttel várják a vendégeket. A váci Rubra Art Lounge nem csupán egy étterem, hanem egy régi álom megvalósulása is egyben - írják a honlapon. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A visegrádi Panoráma étterem nyugodt, barátságos környezetben, a 352 méter magas Fekete-hegyen, a Silvanus Szálloda részeként, Mátyás király Fellegvárának szomszédságában épült és a honlapjuk szerint a Dunakanyar legszebb fekvésű étterme. "Az üvegfalakon és a tetőn beszűrődő fény, a páratlan kilátás a Dunakanyarra, a rengeteg zöld növény mind csodálatos, meghitt hangulatot áraszt" - írják. A káprázatos kilátás mellett magyar és nemzetközi ételspecialitásokkal egyaránt várják a vendéket. Észak-Magyarország Az egri Macok Bisztrót a fine dining kedvelőinek feltételezhetően már be sem kell mutatni, hiszen ez az étterem is évről évre felkerül a vidéki topéttermek listáira. Leírásuk szerint a Macok egy játékosan elegáns gasztronómiai élményt kínáló bisztró, ahol a helyi és környékbeli alapanyagok nem csak a tányéron jelennek meg. Az alapanyagok kiválasztásánál megkerestük a környék legjobb kistermelőit, akik elsőrendű nyersanyagokat biztosítanak, mint például a szilvásváradi pisztrángunk, vagy a bükki sajtkülönlegességeink, melyek az arculatunk részeivé váltak. Szeretjük a hagyományos, régi ízeket felidézni, de megjelenésben kicsit újra gondolva tálalni - írják. Az egerszalóki Piroska étterem egy családias hangulatú vendéglő, ahol kellemes hagyományos ízekkel és különlegességekkel is találkozhatnak a vendégek. A pihenésre, kikapcsolódásra vágyók kedvelt helye már csak a hőforrás közelsége miatt is. Az étterem mellett vendégház is működik. A miskolci zip's brewhouse szintén kilógna egy hagyományos listáról, viszont a vidéki gasztrokalandok keresőnek érdemes felkeresniük, ha a környéken járnak. A látványsörfőzdével operáló étteremben a honlap szerint "a finom, nívós sörök és ételek ördögien párosodnak és istenivé lesznek együtt". Az étterem kreatív a'la carte étkezéssel, szezonális étlappal várja a vendégeket, magas minőségű heti menüajánlatokkal ebédidőre, "combos reggeliztetéssel", specialty kávéprofillal, komplett bárral, és prémium viszonteladói gasztronómiai termékekkel. Dél-Alföld A Várkonyi család régi álma valósult meg, amikor Gyula szívében megnyitották a Várkonyi Bistro & Bart. A konyhájuk a gazdag magyar kulináris hagyományokon alapuló ízeket a legmagasabb színvonalú modern konyha elvárásaival ötvözi. A legtöbb alapanyagot a helyi, környékbeli őstermelőktől szerezik be. A szegedi Cirmi gasztropubot nemcsak a kézműves sörök, borok széles kínálata miatt, hanem a streetfoodos ételkínálatért is érdemes felkeresni. A burgerek, szendvicsek, saláták, tészták, levesek mellett csütörtökönként főszerephez jut a steak is az étlapon. A Kecskeméti Csárda egy 170 éves műemlék épületben, a város központjától 2 percre található. Az autentikus

dekoráció, hagyományos magyar ételek és a magyar borvidékeket bemutató borválaszték garantálja a kellemes gasztroélményeket.

Címlapkép: Getty Images

