Ősztől ide is utazhatunk újra fapadossal: ismét elindulnak ezek a járatok

A Wizz Air bejelentése szerint ősztől öt népszerű, Budapestről induló járata tér vissza a kínálatába. Az újra induló járatok között szerepel Kijev, Baku, Edinburgh, Kazán és Varsó is.

Ősztől a megszokott desztinációk mellett a különleges Kijev, az építészetéről híres Baku, a hangulatos Edinburgh, illetve a kulturálisan sokszínű Kazán és az modern és gyorsan fejlődő Varsó is várja ismét a látogatókat. A gépek októbertől hetente kétszer, illetve Varsó esetében hetente háromszor szállnak fel a magyar fővárosból.

A járványhelyzet miatt bevezetett óvintézkedésekre és szabályokra továbbra is érdemes odafigyelni az utazás megtervezése előtt: a Wizz Air weboldalán, az Utazástervező térkép menüpont segítségével tájékozódhatnak az utasok a legfrissebb beutazási feltételekről, de indulás előtt javasolt az adott ország hivatalos konzuli weboldalát is felkeresni a legfrissebb beutazási feltételekért, hogy biztosan problémamentes legyen az utazás. A különböző védettségi igazolványok elfogadásáról is az adott célország konzuli oldalán érdemes tájékozódni, hiszen a lista folyamatosan bővül.

A légitársaság javasolja, hogy az utazni vágyók mindenképpen ellenőrizzék, és szükség esetén újítsák meg a már lejárt, vagy lejárat közeli (kevesebb, mint 3 hónapig érvényes) úti okmányukat a repülőutak előtt. Fontos, hogy

a légitársaság továbbra is előírja az orrt és szájat eltakaró maszk viselését a repülőút teljes egésze alatt.

A WIZZ Flex szolgáltatás az utazások biztosítéka lehet: a szolgáltatást a foglaláskor vehetik igénybe az utasok, így váratlan esemény, időpont- vagy útvonalváltoztatási igény esetén lehetőségük nyílik arra, hogy átszervezhessék a foglalásukat egy másik járatra.