Itt a FlixBus bejelentése: mától 10 országba lehet utazni busszal Magyarországról

Nagyot bővül a FlixBus kínálata: a mobilitási szolgáltató júliustól már tíz országba indít járatokat Magyarországról, a horvát tengerparti városok mellet Erdélybe, Prágába, Pozsonyba, Krakkóba és Ljubljanába is újra közvetlen összeköttetések indulnak. Több magyar város is visszakerül a hálózatba, már Pécsről, Szegedről, Harkányból és Siófokról is foglalhatók utazások.

Számos népszerű európai úti cél ismét elérhető A FlixBus kilenc hónap szünet után június 10-én indította újra nemzetközi távolsági járatait Budapestről. Az első hetekben a környező fővárosokba, Bécsbe, Belgrádba és Zágrábba indultak buszok. A járványügyi intézkedések enyhülésének és az utazási igények növekedésének köszönhetően a járatsűrűség emelkedik és a kínálat július 1-től jelentősen bővül. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Visszatérnek többek közt a horvát tengerparti járatok, így ismét lesznek közvetlen FlixBus összeköttetések Magyarország és Dalmácia között. Zadar, Biograd, Pakoštane, Pirovac, Vodice, Šibenik, Trogir és Split is az úti célok között van. Az éjszakai buszokkal heti kétszer, pénteken és vasárnap akár kevesebb mint nyolc óra alatt a tengerhez érhetnek az utasok Budapestről. Egy átszállással a hét további napjain is elérhetők isztriai és dalmát nyaralóhelyek. Július 1-től újraindulnak a FlixBus járatai Magyarország és Erdély között is. Románia nyugati felének közel 15 településére lehet újra utazni zöld távolsági busszal. Kezdetben az útvonaltól függően hetente kettő-négy alkalommal indulnak közvetlen nemzetközi távolsági járatok többek közt Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Nagyszeben, Brassó, Arad, Temesvár és Budapest között. További európai célállomások is elérhetővé válnak a nyári főszezonban, például Szlovéniában Ljubljana és Maribor, Németországban Berlin és Hamburg, Lengyelországban Varsó és Krakkó, Csehországban Prága és Brno, Szlovákiában Pozsony és Donovaly. A magyar városok közül Pécs, Harkány, Siófok és Szeged is ismét a hálózatba kerül. Pécsről és Harkányból Eszékre és Bécsbe, Siófokról a horvát tengerpartra, Szegedről osztrák, német és román városokba, például Bécsbe, Berlinbe, Drezdába, Hamburgba, Temesvárra és Aradra lehet majd utazni. MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN LAKÁST, HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor most jött el a Te időd! Egyrészt azért, mert a lakáspiaci mutatók szerint egyértelműen megtört az elmúlt évek brutális áremelkedése. Jelenleg leginkább stagnálnak az árak, de van, ahol már árcsökkenést is tapasztalhatunk. Mindeközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum megújult lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,74 százalékos THM-el, és havi 81 188 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 3,03% a THM; a Budapest Banknál 3,10%; az MKB Banknál 3,12%; míg az OTP Banknál 3,23%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) „Csupán három héttel azután, hogy megkezdtük Magyarországot érintő járataink forgalomba állítását, számos népszerű úti cél kerül vissza kínálatunkba. Mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban reagálni tudjunk az utazási kedv növekedésére. Hiszünk abban, hogy kényelmes, rugalmas és megfizethető közösségi közlekedési lehetőséget biztosítva nagyban hozzájárulhatunk a turizmus zöld újraindulásához.” - mondta el Szabó Imre, a FlixBus magyarországi üzletfejlesztési és operációs projektvezetője. Kiterjedt higiéniai intézkedések a biztonságos utazásért A FlixBus járatain továbbra is szakértőkkel és a hatóságokkal együttműködésben kialakított higiéniai és biztonsági intézkedések vannak érvényben - írja közleményében a cég. A távolsági buszokat rendszeresen fertőtlenítik. A jegyellenőrzés érintésmentes. A szájat és orrot takaró maszk viselése a felszállástól kezdve az utazás teljes időtartamán keresztül egészen a leszállásig kötelező. Erről a FlixBus ügyfelei online jegyvásárláskor, a vásárlás visszaigazolásával együtt kapnak információt. A szabályokat a buszvezetők ismertetik felszálláskor, az előírások a vállalat weboldalán is megtalálhatók. A cég azt kéri ügyfeleitől, hogy indulás előtt mindig ellenőrizzék az utazás során érintett országok beutazási feltételeit és csak akkor induljanak útnak, ha ezeknek teljes mértékben meg tudnak felelni. Amennyiben az utazást valamilyen oknál fogva módosítani kell, az utasok ezt az indulás előtti tizenötödik percig megtehetik.

