Itt majd jövő évig várni kell a turizmus beindulásáig: addig sokan csődbe mehetnek majd

A nemzetközi buszos turizmus lassú visszaépülését, a tartósan megcsappanó kereslet miatt a kínálat zsugorodását prognosztizálják a buszos vállalkozók – írja a Világgazdaság.

A csoportos be- és kiutaztató vagy európai körutas nemzetközi turizmus beindulására még várni kell, az óvatos, visszafogott nyitásra 2021 ősze előtt nincs reális esély – összegezte a lapnak a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. A testülete főtitkára kifejtette, arra számítanak, hogy a pandémia hosszú távon is át fogja írni az utazási szokásokat. A piac csak lassan, fokozatosan épül vissza, mérhető és értékelhető számú nemzetközi utazóközönségre 2022 nyara, 2023 előtt nemigen lehet számítani.

Emellett probléma lesz az is, hogy a tartósan álló járművek ismételt üzembe és forgalomba helyezése tetemes költségekkel jár egy közel másfél éves bevétel nélküli időszak után. A szolgáltatói oldal óhatatlanul csökkenni fog, kevesebb lesz az életképes vállalkozás. Az autóbusztanács pedig arról is beszélt a lapnak, hogyha a tendencia nem változik, valamennyi fővárosi turisztikai látványosság – a Citadella, a budai Vár, a Kossuth tér és a Parlament, a Bazilika, a Hősök tere – esetében megszűnik a városnéző különjárati autóbuszokkal való megközelítés, a megállás, a le- és felszállítás, a parkolás lehetősége, így ez a szolgáltatás akár el is tűnhet a palettáról.