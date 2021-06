Videón az M7-esen történt katasztrófa: így égett ki pillanatok alatt a kisbusz

Vasárnap hajnalban egy színi társulat az előadásukról tartott hazafelé az M7-es autópályán található Kőröshegyi völgyhídon, amikor a járművük motortere elkezdett füstölni, majd ezt követően a kisbusz rövid időn belül teljesen kiégett.

Vasárnap hajnalban egy színi társulat az előadásukról tartott hazafelé az M7-es autópályán található Kőröshegyi völgyhídon, amikor a járművük motortere elkezdett füstölni, majd ezt követően a kisbusz rövid időn belül teljesen kiégett. A gyorsforgalmi utakat figyelő egyik kamera felvételén látszik, hogy amíg lehetett, próbáltak minden értéket menteni a járműből - írja közleményében a Magyar Közút.

Amint a fonyódi mérnökségünk diszpécsere észlelte az esetet, rögtön a helyszínre küldte az útellenőrünket, értesítettük a Katasztrófavédelem és a Rendőrség munkatársait is. A tűzoltók kiérkezéséig gyorsan lezártuk a külső sávot, majd ahogy a mentési munkák elindultak, teljes pályazárat vezettünk be a rendőrséggel együtt. Szerencsére elmondható az is, hogy nem történt személyi sérülés.

