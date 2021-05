Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2021. május 21.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2021. május 21., péntek.

Névnap

Konstantin

Deviza árfolyam

EUR: 349.38 Ft

CHF: 318.49 Ft

GBP: 405.07 Ft

USD: 285.52 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2021.05.22: Általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de lehetnek naposabb, illetve borultabb körzetek, időszakok is. A délelőtti óráktól szórványosan valószínű eső, zápor. A kezdetben déli, délnyugati irányú szél nyugatira, északnyugatira fordul, és sok helyütt megerősödik, északkeleten egy-egy viharos lökés is lehet. Hajnalban 5, 13 fok lesz a jellemző. Nagy lesz a kontraszt a hőmérséklet csúcsértékében, míg az északnyugati megyékben mindössze 16, délkeleten 25 fok körüli értékek várhatóak a legmelegebb órákban.

2021.05.23: A nap első felében inkább erősen felhős idő lesz a jellemző, csupán délkeleten lehet szakadozottabb, vékonyabb a felhőzet, később másutt is egyre többfelé vékonyodik, csökken a felhőtakaró. Északon, északnyugaton többfelé, délen helyenként lehet számítani esőre, záporra, északon számottevő mennyiség hullhat. A délkeleti tájakon kezdetben még délies, majd később az ország többi részéhez hasonlóan arrafelé is élénk északnyugati, északi szél fog fújni. A minimum-hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Továbbra is marad a kettősség, északnyugaton 15, délkeleten 25 fok is valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A változékony idő továbbra is kedvező hatással van a levegőminőségre. (2021.05.21. péntek éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Markáns fronthatásra nem kell számítanunk, azonban a felhős, helyenként szeles, csapadékos idő miatt rosszabb közérzettel számolhatunk. (2021.05.20)

