Őrült sok fiatal jelentkezik a rendőrséghez: ennyit fognak keresni, ez vár rájuk

Intenzív toborzási kampányt folytat a Magyar Rendőrség, ennek eredményeként 85 százalékkal nőtt meg a jelentkezők száma, így a szervezet feltöltöttsége a hivatásos állományt illetően 92 százalékos - mondta el a Pénzcentrumnak Kovács Marcell főhadnagy. Az Országos Rendőr-főkapitányság Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat utánpótlás-tervezési osztályának megbízott vezetője az elérhető fizetésekkel kapcsolatban arról is beszélt, hogy a jelentkezők részéről egyre nagyobb igény mutatkozik az illetménnyel kapcsolatos tájékoztatásra, ami jelentősen hozzájárul a jelentkező döntési helyzetének javításához. Az új toborzási stratégiánknak ez is fontos része.

A Pénzcentrum oldalán rendszeresen szemlézünk álláshirdetéseket, és egyre gyakrabban találkoznunk a Magyar Rendőrség által feladott hirdetésekkel. Nagyjából mekkora létszámhiánnyal küzdenek?

A rendőrséget sem kerülték el az elmúlt évek munkaerőpiaci változásai. A fluktuáció egy természetes jelenség, a rendőrség feltöltöttsége a hivatásos állományt illetően 92 százalékos, ami biztosítja az eredményes szolgálatellátást. A 10 évvel ezelőtti létszámhoz viszonyítva ma közel 4000-el több rendőr lát el szolgálatot. A 2019-es évhez képest tavaly 85 százalékkal nőtt a jelentkezők száma, ez azt eredményezte, hogy a beiskolázottak száma 70 százalékkal emelkedett.

Minek köszönhető ez a növekedés?

Az új képzési formáknak és az eredményes toborzási stratégiánknak köszönhető a növekedés. A rendőrség számára kiemelkedően fontos a toborzás, amelynek a rendjét országos rendőrfőkapitányi utasítás határozza meg. Az utánpótlás folyamatos biztosítására a rendőrség 2015. július 1-jén létrehozta a kommunikációs és humánpolitikai szakemberekből álló Utánpótlás-tervezési Osztályt.Tevékenységünk sokrétű. Nagy hangsúlyt fektetünk a kommunikációra. A közösségi médiában intenzíven jelen vagyunk, tekintettel arra, hogy az internethasználat a fiatal korosztály számára életforma lett. Az ő generációjuk főként a közösségi médiából tájékozódik, így elérésükhöz ezt a felületet kell használnunk. Ezen kívül minden évben tartunk toborzási értekezletet, amely során a korábbi időszak adatait elemezzük, tapasztalatot cserélünk, hasznos információkkal látjuk el a megyei kollégáinkat, - ezzel is javítva a toborzási tevékenység színvonalát.

Kovács Marcell főhadnagy, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálat utánpótlás-tervezési osztályának megbízott vezetője Fotó: Ancsin Gábor

Milyen egyéb eszközöket vetnek be ezen kívül a sikeres toborzás érdekében?

Óriásplakátokon, szórólapokon is megjelenünk. Ezeket az eszközöket a területi szerveink a helyi sajátosságokat is szem előtt tartva alkalmazzák. Továbbá a rádiós hirdetés és a munkaügyi központokban történő megjelenés lehetőségeivel is élünk. A rendőrség „Legyél Te is rendőr” elnevezésű Facebook oldalát kifejezettem toborzási céllal hoztuk létre 2019-ben. A különböző munkaköröket bemutató, vagy a felvételi eljárással kapcsolatos élő, interaktív bejelentkezésekkel, videókkal, infógrafikákkal segítünk az érdeklődőknek és a jelentkezőknek. Oldalunknak – a párbeszéd biztosítása érdekében – messenger üzenet küldhető és létrehoztunk egy ingyenesen hívható zöld számot (06 80 203 983). Rendelkezünk továbbá központi e-mail címmel (karrier@police.hu) is. Az ide – valamint a messenger üzenetben – érkező kérdéseket azonnal vagy rövid időn belül megválaszoljuk. A rendőrség hivatalos Instagram csatornája (police_hu) és a Facebook oldala (Magyar Rendőrség) a testület népszerűsítését célozzák meg. Ezek is nagyon hatékonyan járulnak hozzá a toborzási tevékenységhez.Több online felületen is jelen vagyunk. Egyes területi szerveinknek saját Facebook oldala van, illetve a helyi weboldalakon is megjelenünk, valamint bűnmegelőzési portálokon, sőt, számos település hivatalos oldala is átveszi a hirdetéseinket, így a helyi közösségekhez is eljutunk. Ezeken az eszközökön kívül a körzeti megbízottnak, illetve a kisebb településeken dolgozó kollégák jelenléte, munkája, ismeretségi köre is egyfajta toborzási vonzerő. Ők is népszerűsítik a hivatásunkat.

Iskolákban, karrierexpón megjelennek?

Természetesen az összes online vagy offline karrierexpón is részt veszünk, emellett pedig a kollégáink látogatják a középiskolákat, amikor azt a járványhelyzet megengedi. A jelenlegi helyzetben a toborzási anyagainkat elektronikus úton juttatjuk el az iskolákba, de például online osztályfőnöki órákra is becsatlakozunk, amelynek keretében az érdeklődőknek tájékoztatást tudunk nyújtani.

Gyakorlatilag egy nagyvállalati stratégiát működtet a rendőrség.

Lehet így is fogalmazni. Az biztos, hogy a rendelkezésünkre álló valamennyi eszközt igyekszünk kihasználni.

Területileg hogyan oszlik meg ez a 92 százalékos feltöltöttség? Melyek az ország legkritikusabb részei, ahol sok rendőr hiányzik?

A központi régióban magasabb a munkaerőpiaci elszívó hatás, a rendőrség ezt igyekszik azzal ellensúlyozni, hogy mind a Budapesti Rendőr-főkapitányság, mind a Készenléti Rendőrség állományában magasabb a hivatásos pótlék mértéke.

Hogyan épül fel a képzés, kiket várnak elsősorban?

Az alapképzés keretében kétféle lehetőséget biztosít a rendőrség. Az egyik a technikumi képzés, amely 2 év időtartamú, de 1 és 1,5 év alatt is elvégezhető megfelelő előképzettség beszámítása – kadétképzés vagy pályaorientációs iskola elvégzése – esetén. A másik lehetőség – amely 2020. szeptemberében indult először –, a 10 hónap képzési idejű rendőrjárőr képzés.Testületünkhöz azok jelentkezését várjuk, akik szeretnének a képzés után egy jó csapatban, kihívásokkal teli munkát ellátni egy biztos munkahelyen. A jelentkezőknek rendelkezniük kell érettségivel, bejelentett belföldi lakóhellyel, magyar állampolgársággal, büntetlen és kifogástalan életvitellel, továbbá meg kell felelniük a speciális fizikai, pszichológiai és egészségügyi alkalmassági követelményeinknek.

A fizikai alkalmassági vizsgától mennyire kell megijedni?

Ha valaki jó általános fizikai állapotban van, és a felvételi előtt elkezd futni, fekvőtámaszokat, felüléseket csinálni, akkor nagyon hamar fel tud zárkózni arra a szintre, ahol az elvárásokat már könnyen tudja teljesíteni. A rendőrjárőr-képzésre kötelező mozgásforma a mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, a hanyatt fekvésből felülés, és választható elem a fekve nyomás, a hajlított karú függés vagy a helyből távolugrás. A jelentkezési egységcsomagban szerepel a mozgásforma leírása, valamint egy pontértéktáblázat, amivel segítünk a jelentkezőknek, hogy tudjanak otthon gyakorolni. Mérhetik, hogy mennyi idő alatt tudják a gyakorlatokat végrehajtani, és kiszámolhatják az elért pontszámukat.

Az egyes képzések esetén hol húzták meg a jelentkezési korhatárt?

A technikumi képzésre 25 év a felső korhatár. A 10 hónapos képzésnél ez 55 év, de természetesen ide várjuk a 25 év alattiakat is. A 2 éves képzésre a célcsoport az éppen érettségizett, pályakezdő állomány, a 10 hónapos képzésnél pedig azok, akik munkát keresnek vagy munkahelyváltáson gondolkoznak. De ide is várjuk azokat, akik a középiskolát befejezve szeretnének rendőrök lenni. Ennek a képzési formának nagy előnye, hogy már az oktatás első napjától fizetést kapnak a kollégák.

Fizetés A képzés során az első két hónapban bruttó 235 666 forint a fizetés összege, a harmadik hónaptól pedig, – rendőrkapitányság állományába, járőr beosztásba történő kinevezés esetén – bruttó 258 997 forint. Erre még pótlékok jöhetnek, pl. nyelvpótlék, éjszakai, valamint készenléti pótlék, továbbá növekedhet a bér túlszolgálattal, munkaszüneti napra eső munkavégzés díjazásának is. A rendőrkapitányságokon járőr beosztásban szolgálatot ellátók 2020-ban átlagosan – túlórát is figyelembe véve – havi bruttó 297 400 forint jövedelemben részesültek. A felsorolt összegek a cafeteria juttatás havi bruttó mértékét is tartalmazzák.

Egy 50 éves, teszem azt, a kereskedelemből érkező jelentkezőt teljesen más feladat integrálni egy szervezetbe, mint például egy 18-19 éves, frissen érettségizett fiatalt. Megoldható mind a két korcsoport esetében?

Igen, az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy ez határozottan működik. Vannak 50 év feletti jelentkezők, de azért nem ez a jellemző. A tapasztalatunk az, hogy az idősebb korosztályt képviselő leendő kollégák is megfelelően be tudnak illeszkedni a rendőrség rendszerébe, és akik voltak már közülük szakmai gyakorlaton, azokról jó visszajelzéseket kaptunk. Megtalálják nálunk a helyüket. A Rendőrképző Akadémián tapasztalt kiképzők segítik a beilleszkedést, a rendőri szerveknél pedig mentorok támogatják a kollégák fejlődését.

Mennyi a jelentkezők átlagéletkora erre a 10 hónapos képzésre?

A jelentkezők 71%-a 18-30 év közötti, 18%-a 31-40 év közötti, a 40 év fölöttiek aránya pedig 11% volt.

Milyen további képzési lehetőségek vannak? Meddig lehet eljutni?

A kétéves képzésnél szaktanfolyamok elvégzése nyújtja az előrelépés lehetőségét, ilyen például a bűnügyi szaktanfolyam, a körzeti megbízotti szaktanfolyam, vagy a rendőrkutya-vezetői tanfolyam. A rendőrségnél a magasabb beosztások ellátásához megfelelő szolgálati idővel kell rendelkezni. Ez alatt szerzik meg a kollégák azt a tapasztalatot, hogy a munkakört, amely magasabb felelősséggel jár, magasabb színvonalon tudják ellátni. A 10 hónapos képzés után biztosítjuk kollégáinknak, hogy továbbképzés keretében megszerezzék a technikusi szintű szakképesítést. Ezt követően pedig – szaktanfolyam elvégzésével – be tudjanak tölteni magasabb besorolású beosztást, például körzeti megbízotti munkakört. Emellett – munkáltatói támogatással – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán továbbtanulási lehetőséget is biztosít a rendőrség. Amikor pályaorientációs rendezvényen vagyok, a saját történetemet hozom fel példaként az előmenetel lehetőségére. El szoktam mondani, hogy én is tiszthelyettesként kezdtem a pályafutásomat, járőrként, majd levelezőn végeztem el az egyetemet gazdaságvédelmi nyomozó szakirányon és ezt követően lettem tiszt.

Egy ilyen képzés elvégzése után is emelkedik a bér?

Amennyiben a beosztáshoz előírt tanfolyami képzettséget megszerzi a munkatárs, a szükséges szakmai tapasztalat, a szolgálati idő és vezetői döntés alapján az érintettet kinevezhetik magasabb bér besorolású munkakörbe. Ugyanez igaz a felsőfokú végzettséghez kötött tiszti beosztásra is, amennyiben van betöltetlen létszámhely.

Amióta a rendőrségnél ilyen nyíltan kommunikálják az elérhető béreket, azóta többen jelentkeznek az állományba?

Erre vonatkozóan nincsenek statisztikai adataink, de az biztos, hogy a jelentkezők részéről nagy igény mutatkozik az illetménnyel kapcsolatos tájékoztatásra. A leendő jogviszonnyal járó fizetés mértékének pontos meghatározása jelentősen hozzájárul a jelentkező döntési helyzetének javításához. Az új toborzási stratégiánknak ez is fontos része, ezért beszélünk az elérhető jövedelemről. Emellett fontos tényező a jelentkezők megtartására, érdeklődésük fenntartására a gyors és azonnali interakció. Azt tapasztaltuk, hogy minél gyorsabban reagálunk, minél több hasznos információt adunk az érdeklődők számára, annál többen keresnek meg bennünket.