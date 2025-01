Óriási veszély leselkedik a magyar nyugdíjasokra: igazából csak ezt tehetik ellene

Az elmúlt 10-15 évben az idősebb generáció tagjainak életét is alapjaiban változtatta meg a digitális forradalom. Nem kell órákat várakozniuk a háziorvosi rendelőben egy receptért, néhány kattintással elintézhetik a közüzemi számlák befizetését, és bármikor könnyűszerrel videóhívást indíthatnak, hogy megtudják, jól vannak-e az unokák. A digitalizáció a sok pozitívuma mellett újfajta, korábban ismeretlen veszélyeket is rejt magában.

Nyolc év alatt közel a duplájára nőtt az 55-74 éves korosztály aktív internethasználóinak száma a Központi Statisztikai Hivatal Helyzetkép 2023 című kiadványa szerint: 2015-ben a korcsoport 41,6 százaléka használta az online teret, míg 2023-ban már 77,8 százalékuk volt rendszeres látogató a világhálón. A megkérdezettek közel fele úgy nyilatkozott, naponta 1-2 órát időzik a neten, egyötödük pedig akár 3-4 órát is eltölt az okostelefon, a tablet vagy a számítógép társaságában. A kutatásból emellett az is kiderül, hogy míg 2013-ban a 65-74 éves korosztálynak csupán a 24 százaléka vett igénybe netes banki szolgáltatásokat, tíz évvel később már 50 százalékuk volt nyitott a digitális pénzkezelésre.

Az okostelefonok széles körben való elterjedésének köszönhetően az online jelenlét az elmúlt években a mindennapok alapvető részévé vált, az idősebb korosztály is egyre fogékonyabb az internetes megoldásokra, ám sajnos ezzel párhuzamosan növekszik az őket célzó kiberbűncselekmények száma is. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az Adatvezérelt Marketing Szövetség 2024. évi közös kutatása szerint a csalási formák közül a nyugdíjasok legnagyobb számban az adathalász hírlevelekről, a hamis termékajánlatokról és nyereményjátékokról, a félrevezető banki vagy szolgáltatói telefonhívásokról, illetve befektetési ajánlatokról hallottak, és ezekkel 10-13 százalékuk már személyesen is találkozott - írja közleményében a Provident.

Milyen jótanácsokkal érdemes ellátni az idősebbeket?