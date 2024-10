Tömegek törölhetik le a TikTokot, ha ezt meghallják: hatalmas újítás készül, ilyen még sosem volt

A YouTube jelentős frissítéseket jelentett be csütörtökön a rövid formátumú videóplatformjához, a YouTube Shortshoz. Az újítások célja, hogy felvegye a versenyt a TikTokkal, és javítsa a felhasználói élményt - írta meg a Techcrunch.

Nemrég írtunk bővebben a magyar influenszerek bevételeiről, azon belül is főleg azzal foglalkoztunk, hogy mennyit lehet keresni manapság youtuberként. Az interjúban elhangzott az is, hogy a YouTube egyre nagyobb fejtörést okoz a TikTok-nak, és a rövidvideós platformot hamarosan saját műfajában előzheti be a YouTube. Legfrissebb újításaik is bizonyosan ezt a célt szolgálják a legismertebb videómegosztónál. Az egyik legfontosabb változás, hogy az alkotók mostantól akár háromperces videókat is feltölthetnek. Emellett a vállalat frissíti a Shorts lejátszót, sablonokat vezet be, és új Shorts trendek oldalt ad hozzá a mobileszközökön.

Az új Shorts lejátszó egyszerűsíti a rövid videók megjelenését, és jobban kiemeli az alkotó tartalmát. A képernyő jobb oldalán található interakciós gombok ikonjai kontúrosak lesznek, így a nézők többet láthatnak a videóból. Az alkotó neve, a leírás és a hanginformációk tömörebbek lettek, bár ez azt jelenti, hogy a videó leírása csonka lesz.

A sablonok bevezetésével a YouTube megkönnyíti a felhasználók számára a trendekhez való csatlakozást. A felhasználók a "Remix" opcióra kattintva, majd a "Használd ezt a sablont" lehetőséget választva készíthetik el saját videójukat. A vállalat szerint néhány hónapon belül közvetlenül a Shorts kamerájából is lehetséges lesz a tartalmak remixelése.

A mobileszközökön új oldal jelenik meg, ahol a felhasználók felfedezhetik az országukban népszerű trendeket. A YouTube azt is tervezi, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a kommentek közvetlen megtekintését a Shorts feedből.

Végül, a felhasználók tesztre szabhatják, mennyi rövidfilmet szeretnének látni a hírfolyamukban egy új, "kevesebb rövidfilm megjelenítése" opcióval. A vállalat azonban megjegyzi, hogy ez csak ideiglenesen csökkenti a rövidfilmek számát.